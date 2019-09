Selma Blair, transfigurată, la un an după ce a fost diagnosticată cu scleroză în plăci. E de nerecunoscut

Fanii actriței Selma Bail sunt șocați de-a dreptul de schimbările prin care a trecut și va mai trece o perioadă. În urmă cu un an a primit diagnosticul care i-a schimbat definitiv viața. Aceasta a aflat de la medici că are sleroză în plăci. Cum arată acum și care mai este starea sa de sănătate? Din ce an au început problemele pentru faimoasa vedetă?

Selma Blair, transformată total din cauza diagnosticului crut

Sela Blair, în vâsrtă de 47 de ani, a fost diagnosticată cu scleroză în plăci. Actrița a publicat câteva imagini cu aceasta în care apare total transformată din caza bolii. Vedeta este acum rasă în cap, are dureri insuportabile și este ajutată de un baston pentur a putea merge. Mare a fost mirarea tuturor când Selma a decis să nu se ferească să spună lucrurilor pe nume și să dezvăluie încă de la început drama prin care trece și cu care mulți poate se vor identifica și vor fi ajutați de asumarea și pozitivitatea cu care povestește. Ba mai mult, Blair este mândră că fiul său Arthur, în vârstă de 8 ani, a înțeles suferința prin care trece aceasta și îi este alături pentru a-i alina zilele pline de durere.

„Oare copiii noștri știu cât de mult îi iubim? Nu ar putea, îmi imaginez. Greutatea unor astfel de sentimente i-ar copleși. Când îi spun fiului meu că îl iubesc, el răspunde: Știu. Este de ajuns. Nu are nevoie să știe cât de mult”

Selma Blair

Când au început problemele?

Maladia de care suferă este una îngrozitoare, majoritatea celor diagnosticați cu ea fiind imobilizați la pat în cele din urmă. Salma a vorbit recent despre scleroza multiplă de care suferă și a dezvăluit că bastonul îi este acum cel mai bun prieten, neputând să mai facă niciun pas fără ajutorul lui.

De asmenea, a mărturisit că simptomele apar din senin și îi afectează extrem viața de zi cu zi. Din cauza bolii, Selma nu mai vede aproape deloc cu ochiul drept. Problemele se pare că ar fi început în anul 2011, an în care a devenit mamă.