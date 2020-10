Selly, umilit de profesori după ce s-a anunțat dezbaterea cu ministrul Educației Monica Anisie

După ce a anunţat dezbaterea despre învăţământul românesc cu Monica Anisie, Selly a fost aspru criticat de profesori. Aceştia nu au mai putut să tacă şi au răbufnit! Cum au reuşit dascălii să îl umilească pe celebrul vlogger?!

După anunţul dezbaterii pe YouTube dintre Selly şi ministrul Educaţiei, Monica Anisie, au apărut comentarii care mai de care mai acide la adresa vlogger-ului. Se pare că profesorii nu au mai putut să tacă şi au spus tot ce aveau pe suflet.

Atât le-a trebuit dascălilor care s-au strâns în număr mare pe “Grupul Profesorilor din România” de pe Facebook pentru a discuta acest subiect.

Mai mult, aceştia s-au arătat şocaţi de “tupeul” pe care tânărul îl are în a vorbi despre acest subiect fără să aibă vreo pregătire profesională.

„Un puştiulică cu ifose şi cu tupeu. Partea nasoală este că i se dă apă la moară”. „Băiatul are vise. E liber să viseze. După absolvirea unei facultăţi şi după ce trece un examen de titularizare, altfel va vedea lucrurile. Mai cu seamă după un an la catedră”. „Ce a mai ajuns educaţia în ţara asta! Fiecare îşi dă cu părerea şi devine, în anumite medii, formator de opinie”. “Copile, nu crezi că ai prea mult tupeu? De când la şcoală evaluează elevul profesorii şi nu invers?”. “Cine îl validează ca formator de opinii, ca deschizător de drumuri ? Ca analist social ? Presa ? Internetul ? Că doar nu are vreo diplomă universitară său stătut de academician”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de profesori.