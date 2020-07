Selly, ofertat în direct de o televiziune. Răspunsul neașteptat al vloggerului

Andrei Șelaru, alias Selly, este cel mai cunoscut vlogger din generația sa. Aflat luni seară în platoul Antena 3 pentru a discuta despre învățământul românesc, criticat de tânăr în mediul online, acesta a primit o ofertă în direct din partea lui Mihai Gâdea.

Selly a fost ofertat în direct de Antena 3. Va intra vloggerul și pe sticlă?

Vloggerul Selly, proaspăt absolvent de liceu, tânăr care se bucură de un real succes prin prisma canalului său de pe YouTube, a criticat dur sistemul de învățământ românesc. Luni seară, acesta a fost invitatul lui Mihai Gâdea la Antena 3, în cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei”.

În cadrul interviului, tânărul a primit o ofertă în direct de a realiza o emisiune la Antena 3. Emoționat, Selly a spus că nu știe dacă este încă pregătit pentru acest pas. Gândea, însă, i-a mai făcut o surpriză și i-a spus că i-ar plăcea să-l aibă invitat la următoarea decernare a premiilor Emmy în televiziune, unde este jurat în fiecare an și care se desfășoară la New York.

„După ce că e praf la capitolul insulte, a fost praf și ca ministru al Educației”

Selly i-a dat replică fostului ministru al Educației, Daniel Funeriu, care l-a numit ”maimuță încălțară și needucată cu figuri în cap” pentru criticile aduse recent învățământului din România. Mai exact, l-a criticat pentru că acesta a susținut într-un vlog că școala românească a rămas cu aceleași materii și programe care pregătesc elevii pentru un alt secol, nefiind util nevoilor actuale, unde tehnologia informației a schimbat din meseriile trecutului.

Vloggerul l-a ironizat pe Funeriu pentru faptul că a fost cel care a introdus camerele de supraveghere la examenul de Bacalaureat, dar a fost prins în timp ce i se șopteau răspunsurile în cadrul unei conferințe de presă.

„Conduita preventiva (a masinii, nu a skate-ului) se invata la scoala de soferi, nu la ciclul primar. Iar insusirea ei e mai probabil sa fie facuta de un tanar care a invatat la scoala disciplina decat de o maimuta incaltata si needucata cu figuri in cap.(…)Înțeleg că simpaticul Selly a spus 1990, nu 1900. Argumentația nu se schimbă cu nimic. Manualul de matematică de clasa a XI-a din Germania al fiicei mele a fost conceput în… 1946”, este o parte din mesajul publicat de Funeriu pe Facebook.

„Nici nu stiu cum mai am tupeul sa ies din casa dupa ce a zis acest Funeriu despre mine. Acum, sigur, as putea sa petrec urmatoarele 15 minute din acest clip explicandu-va de ce, dupa ce ca e praf la capitolul insulte, Funeriu a fost praf si ca ministru al Educatiei, dar chiar as vrea ca acest videoclip sa se concentreze pe solutii reale, care ar putea functiona, ca sa schimbe actualul sistem de invatamant”, a transmis Selly.