Selly, lovitură la tribunal. Decizia judecătorilor este definitivă

Selly a avut probleme cu legea anul trecut, când polițiștii l-au amendat după ce a fost prins circuland cu aproape 189 de km/h. Celebrul vlogger a fost prins în fapt pe autostrada București-Pitești, iar polițiștii i-au luat permisul.

Tânărul a decis să conteste procesul verbal, însă decizia a venit abia acum. Contestația lui Selly a fost respinsă, iar pentru următoarele 90 de zile el va fi pieton.

Faptul că a contestat procesul verbal nu a făcut decât să amâne punerea în aplicație a pedepsei pe care polițiștii i-au dat-o.

Vloggerul își poate recupera permisul mai devreme, dacă e dispus să dea un nou examen. Unul dintre motivele invocate de Andrei Șelaru privind contestația procesului verbal a fost acela că agentul care l-a completat a scris urât.

Instanța nu a luat în calcul acest argument, iar unul dintre motivele pentru care i-au respins contestația a fost că Selly a spus că agenții care l-au oprit au fost cei care i-au spus să facă contestație.

”Cât timp am făcut etilotestul și drugtestul, ambele negative, m-am împrietenit cu polițiștii, am început să povestesc despre misiunea mea de a schimba educația din România, despre vloggurile pe care le fac.

(…) Că noi, împrietenindu-le, le-am zis: sincer vă spun, faceți lucrul corect că-mi luați permisul, dar mă puneți într-o situație foarte nasoală pentru că eu am foarte multe drumuri de făcut, călătoresc foarte mult cu mașina și acum va trebui să vin cu tata pentru că trebuie să mut lucruri de la Craiova la București”. Și ei mi-au zis: ”fă, tată, contestație… Faci contestație, stai liniștit, mai ai un an de zile de permis, relaxat și după aia, când o să ai o perioadă mai puțin aglmoerată, pierzi contestația și stai și tu 3 luni fără permis”. Și eu am zis: ”Bă, aveți dreptate”. Deși nu e corect să faci contestație atunci când tu știi că ai greșit ”, a povestit Selly pe contul lui de Youtube.