Selly de la 5GANG dă BAC-ul anul acesta. Ce crede artistul despre școală și despre examenul maturității

Andrei Șelaru s-a aflat în pielea unui simplu elev de la final de ciclul liceal. Tânărul a început deja de o bună perioadă pregătirile pentru examenul maturității, după cum le-a arătat fanilor de multe ori. Ce spune cunoscutul vlogger despre școala românească și despre BAC?

Andrei Șelaru este cel mai cunoscut tânăr din rândul vloggerilor din România. Acesta are o comunitate impresionantă în mediul online și oferă pe cât poate de des sfaturi bune copiilor care îl urmăresc. Deseori, datorită inițiativelor sale de lăudat, a ajuns în atenția multor persoane publice care i-au adresat în cele din urmă multe felicitări. Întrebat despre posibilitatea anulării bacalaureatului sau a testului mutat în online în contextul pandemiei de coronavirus, Selly a susținut că nu își dorește ca probele să fie anulate.

Cu toate astea, în același timp susține că i se pare slabă atitudinea Ministerului Educației, care a lăsat această „povară” în dreptul școlilor, a mărturisit tânărul la Digi 24. De asemenea, Andrei a povestit cum motivele principale de îngrijorare sunt în special în privința programei. „Să înveți zeci de pagini de comentarii în loc să-ți formezi tu părerea despre opera aia, să tocești ce a spus alt critic despre o operă nu mi se pare cea mai inteligentă abordare.”

„Mi se pare și destul de târziu că au anunțat abia acum exact ce se întâmplă și cu competențele, exact datele de examene, dar cumva e de înțeles pentru că situația asta e greu de prevăzut. Consider că BAC-ul online ar fi clar imposibil anul acesta și chiar și anul viitor, în România. Principalele mele îngrijorări sunt în legătură cu programa de Bacalaureat și cu ce trebuie să înveți pentru BAC. De 12 ani m-aș fi așteptat ca acest sistem să evolueze. Dar nu am văzut vreo evoluție a sistemului, de când am intrat eu în clasa I până acum. Cred că în continuare învățăm lucruri învechite”

