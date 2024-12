Seism de 7,3 pe scara Richter în Vanuatu: zeci de locuințe și clădiri distruse

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,3, a lovit marți, 17 decembrie, Vanuatu, avariind clădiri și declanșând panică în rândul localnicilor. Printre structurile afectate se numără și Ambasada Statelor Unite din capitala Port Vila. Peste 73.000 de persoane au resimțit impactul trepidațiilor violente.

Cutremurul s-a produs marți, 17 decembrie, la scurt timp după prânz, ora locală, la o adâncime de aproximativ 57,1 kilometri, potrivit United States Geological Survey (USGS).

Deși magnitudinea inițială a fost estimată mai mare, aceasta a fost ulterior retrogradată la 7,3 grade. Seismul a zguduit serios clădirile din capitala Port Vila, iar videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare arată pagube considerabile, inclusiv la sediul Ambasadei Statelor Unite, unde o secțiune a parterului pare să se fi prăbușit parțial.

Katie Greenwood, reprezentant regional al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, a confirmat pentru CNN că au existat ”rapoarte despre daune în capitală”. Echipele de voluntari sunt deja pe teren pentru a oferi sprijin comunităților afectate, folosind resursele disponibile din stocurile pregătite anterior.

BREAKING: The American Embassy in Port Vila, Vanuatu (South Pacific Ocean island) HAS COLLAPSED following a massive 7.4 earthquake. It is feared that the staff of the embassy may have been inside. pic.twitter.com/tIiuSd0Xdg

— Breaking911 (@Breaking911) December 17, 2024