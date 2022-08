Șeful Pfizer, infectat cu Covid-19. Cum se simte Albert Bourla și ce tratament urmează

Directorul executiv al Pfizer, unul dintre producătorii de top de vaccinuri împotriva COVID-19, a fost testat pozitiv cu coronavirus, confruntându-se cu simptome foarte ușoare. Deși a fost imunizat cu patru doze de vaccin, Albert Bourla, precum și alți cetățeni imunizați cu schema completă nu au reușit să scape de acest virus.

Președintele și CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a declarat luni că a început să ia tratamentul cu pastile Pfizer Paxlovid și că se izolează până își va reveni complet.

Directorul Pfizer a primit patru injecții de Comirnaty, vaccinul COVID-19 dezvoltat de producătorul de medicamente din New York împreună cu compania germană de biotehnologie, BioNTech. Bourla este încrezător că se va recupera rapid, a spus el într-un comunicat emis de companie. Acesta le-a mulțumit colegilor săi pentru toată munca depusă în vederea producerii vaccinului anti-Covid-19 cu cel mai mare succes pe plan mondial.

„Aș dori să informez publicul că am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Sunt recunoscător că am primit patru doze de vaccin Pfizer-BioNTech și mă simt bine, în timp ce mă confrunt cu simptome foarte ușoare. Am început un curs de PAXLOVID™ (comprimate de nirmatrelvir [PF-07321332] și comprimate de ritonavir), mă izolez la domiciuliu și respect toate măsurile de precauție ce țin de sănătatea publică.

Eforturile noastre de a lupta împotriva acestei boli au ajuns atât de departe în ultimii doi ani, încât sunt încrezător că voi avea o recuperare rapidă. Sunt incredibil de recunoscător pentru eforturile neobosite ale colegilor mei Pfizer care au lucrat pentru a face vaccinurile și tratamentele disponibile pentru mine și pentru oamenii din întreaga lume”, a transmis Albert Bourla, după infectarea cu Covid-19, prin intermediul unui comunicat transmis de compania Pfizer.