Șeful CSA Steaua, dat arestat la domiciliu de către Digi24. Reacția acestuia după gafa televiziunii. „A fost o eroare de editare pe care am îndreptat-o rapid”

Conform informațiilor de ultimă oră, se pre că Șeful CSA Steaua ar fi fost dat ca arestat la domiciliu de către Digi24. Imediat după, a venit și reacția după gafa televiziunii. Citește mai departe și află cum a fost posibil așa ceva.

Scandalurile legate de fake news nu sunt nimic nou, nici în piașa media din România, astfel că, cel mai recent caz îi are în prim plan pe șeful CSA Steaua și informațiile furnizate de către cei de la Digi24.

Într-unul din jurnalele de știri ale postului, oficialul CSA Steaua, apare ca fiind implicat într-un dosar al DNA, și ca arestat la domiciliu. De fapt, știrea reală era despre șeful galeriei CSA Steaua, Andrei Florescu, și nu oficialul clubului.

Deși știrea era una falsă, postul a menținut minute bune burtiera, iar după acest moment au apărut și reacțiile pe rețelele de socializare din partea reprezentanților CSA Steaua.

„Precizăm că ştirea afişată este falsă, nu are nicio legătură cu realitatea, iar preşedintele Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” se află la sediul clubului”, au anunţat reprezentanţii CSA Steaua, pe pagina de Facebook.

După apariția informațiilor eronate, conform paginademedia.ro, redactorul -șef al postului, Marius Tian, explica cum s-a ajuns la această eroare, conform căreia, era dat arestat la domiciliu de către Digi24:

„A fost o eroare de editare pe care am îndreptat-o rapid. Ştirea, în varianta corectă, a fost difuzată în jurul orei 16.00. Am luat legătura şi cu conducerea clubului şi am prezentat scuze.

Conducerea CSA a acceptat scuzele noastre şi a înţeles ca nu au de-a face cu fake news sau rea voinţă”, a spus Marius Tian pentru Paginademedia.ro.