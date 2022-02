Şeful armatei ucrainene, avertisment de ultimă oră pentru Rusia în caz de invazie. Ce mesaj are pentru populație

Oficialii din Ucraina, din domeniul apărării, au declarat că sunt pregătiți să riposteze împotriva Rusiei, în contextul în care există informații că aceasta ar putea invada fostul stat sovietic în orice moment. Comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, generalul-locotenent Valerii Zaluzhnii, a declarat că armata ucraineană este pregătită să întâmpine forțele rusești cu „Stingers”, nu cu „flori”.

„Nu vă îndoiți, forțele armate sunt absolut pregătite să riposteze și nu vor renunța la pământurile ucrainene!”. a declarat sâmbătă ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, într-un comunicat, în contextul în care există informații că Rusia ar putea declanșa invazia.

„Ne îmbunătățim în mod constant capacitățile de apărare, coerența unităților și competențele militare. Am creat formațiuni de luptă și am reușit să desfășurăm forțele de apărare teritorială într-un timp scurt și să le înarmăm cu ATGM și MANPADS.

Am consolidat apărarea Kievului. Am trecut prin război și am primit o pregătire adecvată. Prin urmare, ei sunt pregătiți să întâlnească inamicii nu cu flori, ci cu Stingers, Javelins și NLAW. Bine ați venit în iad!”, a adăugat Oleksii Reznikov, referindu-se la mai multe tipuri de arme.