Șefii TVR, decizie de ultimă oră despre Iuliana Marciuc și Marina Almășan. Ce se întâmplă cu vedetele postului

”#deacasăîmpreună” este numele deciziei TVR, care le implică pe vedetele postului, Iuliana Marciuc și Marina Almășan. Programul stației va suferi modificări de azi!

Șefii TVR, decizie de ultimă oră despre Iuliana Marciuc și Marina Almășan

TVR 2 lansează un proiect în contextul pandemiei de COVID-19, a căror gazde vor fi realizatoarele TVR Iuliana Marciuc (Destine ca-n filme), Liana Stanciu ( În direct cu viața), Marina Almășan (Femei de 10, bărbați de 10) și Irina Păcurariu (Rețeaua de idoli). Producția va debuta azi, 27 aprilie, de la ora 20:00, și vine în întâmpinarea telespectatorilor cu genericul ”deacasăîmpreună”.

Se anunță cinci ediții pe săptămână, programate asfel: luni, de la ora 20:00, și marți, miercuri, joi și vineri, filiere de 20 de minute, de la ora 18:35.

Luni (20:00) – O ediție de oră, în care vor fi combinate momente din emisiunile fiecărei prezentatoare

Marți (18:35) – Liana Stanciu

Miercuri (18:35) – Marina Almășan

Joi (18:35) – Irina Păcurariu

Vineri (18:35) – Iuliana Marciuc

Ce spun realizatoarele despre proiect

„Nu cred că ne-am deconectat vreodată, chiar dacă oamenii nu ne-au văzut împreună la televizior. Încercăm să-i facem pe telespectatori să fie parte din povestea noastră. Era momentul ca tot ceea ce am adunat să fie împărţit cu ei” – Irina Păcurariu.

„Jurnalistul din noi însă nu a putut să doarmă, vă garantez! Avem foarte multe lucruri interesante de povestit. În prima ediţie o s-o cunoaştem pe Ana Maria Stancu, dar şi pe roboţeii ei. Doamna este inginer şi CEO la RoboHub, iar unul dintre roboţii construiţi de ea e programat să dezinfecteze inteligent spaţiile din spitale” – Liana Stanciu.

„În prima ediţie vom merge acasă la Rona Hartner, pe care criza a prins-o tocmai pe Coasta de Azur. Le-am pus şi întrebarea ce vor face după ridicarea interdicţiilor. Răspunsurile vă vor surprinde” – Marina Almășan.

„E o plăcere să vorbim fiecare de la noi de acasă şi să putem fi totuşi împreună. Jurnalistul din mine nu a putut sta de-o parte nici în această perioadă, aşa că am realizat deja pe zoom interviuri cu mulţi eroi, o mare parte dintre ei din comunitatea „Destine ca-n filme”. Unele dintre interviuri sunt postate deja pe Facebook-ul emisiunii sub titlul „Destine în filmul izolării” – Iuliana Marciuc.