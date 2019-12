Motivul pentru care Adrian Enache încă nu s-a căsătorit cu Iuliana Marciuc. Ce spune vedeta TVR

Adrian Enache și Iuliana Marciuc formează un cuplu de foarte mulți ani, însă nu au ajuns nici până la final de 2019, în fața altarului. Mulți s-au întrebat care a fost motivul din spatele acestei decizii, mai ales că ei se iubesc de peste două decenii. De asemenea, prezentatoarea TV a oferit detalii despre relația lor, fiind considerată una dintre cele mai longevive din showbiz autohton. De curând, aceasta a vorbit foarte deschis despre cum au arătat anii pe care i-a petrecut în compania artistului.

Iuliana Marciuc a povestit și ce va face în acest an, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Vedeta a mărturisit că nu are însă, de gând, prea curând să facă nuntă cu Adrian Enache. Mai mult, cel care i-a schimbat foarte mult a fost fiul lor David, în vârstă de 14 ani, iar odată ce acesta a venit pe lume, prioritățile ambilor părinți celebri s-au schimbat complet. Tototdată, cântărețul s-a despărțit de Corina, mama fiicei lui, în anul 2009, pentru a putea fi oficial cu Iuliana Marciuc. La fel, mulți au fost de părere că acesta a dus o viață dublă, timp de aproximativ 14 ani de zile, cât s-a iubit cu cele două femei din viața sa.

„Formăm un cuplu de aproape 25 de ani, cu «suişuri şi coborâşuri», dacă ar fi să citez presa, sau cu «iubire de Destine ca-n filme şi multe realizări», dacă ar fi să citez o prietenă.”, a povestit Iuliana Marciuc, potrivit okmagazine.ro .

În perioada Crăciunului, cei doi vor petrece momente în familie, după cum a dezvăluit și prezentatoarea emisiunii Destine ca-n filme, difuzată de pe TVR2. De Revelion, cele două vedete vor merge la Poiana Brașov, acolo unde artistul va susține o reprezentație muzicală, la un hotel de lux.

„Nu am mai discutat despre căsătorie pentru că amândoi am mai trecut prin această experienţă şi am înţeles că nu actele certifică fericirea, ci iubirea şi puterea de a întreţine permanent iubirea.”, a mai dezvăluit vedeta TVR, în cadrul unui interviu oferit recent.