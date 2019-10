Șef sub acoperire Live Video pe Pro TV, ediția de joi, 3 octombrie

Noul reality show al postului Pro TV, „Şef sub acoperire“, a avut premiera, joi, 12 septembrie, de la ora 21.30, la Pro TV, un experiment social fără precedent, aşa cum îl numeşte postul. Pe 3 octombrie va avea loc a patra ediție a emisiunii.

Ediția a 4 a a emisiunii Șef sub acoperire de la Pro TV, Live Video

Prima ediție a emisiunii

În primul episod protagonist a fost Iulian Porst, cofondatorul Presto Pizza, una dintre cele mai cunoscute şi extinse companii din domeniu din Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu peste 300 de angajaţi. Şeful a devenit un simplu angajat în propria firmă, a lucrat în mai multe departamente şi a descoperit lucrurile care merg bine, dar şi problemele din companie. El a renunţat la munca la birou şi va trece la meseria de livrator de comenzi, a făcut blatul de pizza şi a lucrat în echipa care pregăteşte dulciurile.

A doua ediție a emisiunii

În ediţia a doua, am asistat la o poveste ieşită din comun, despre o femeie specială. Aceasta nu ştie să scrie sau să citească, dar reuşeste să fie liderul informal într-o echipă mare şi să fie răspunzătoare cu coordonarea unor echipamente complexe. Radu Merica, CEO-ul companiei, a renunţat la costum şi la biroul său din Bucureşti şi a aflat şi el, şi noi, povestea unei femei care, deşi este şefă peste mulţi oameni, nu ştie să scrie şi să citească! Pe scurt, ea este Dana, are 34 de ani, lucrează în Chitila, la o staţie de sortat deşeuri şi munceşte zi de zi pentru a se întreţine pe ea şi pentru a-și acoperi tratamentul pe care îl urmează (din păcate, femeia are diabet şi îşi face zilnic injecţii cu insulină). În plus, și mama ei este bolnavă de cancer.

A treia ediție a emisiunii

A treia ediție Șef sub acoperire ne-a relatat, aventurile șefului uneia dintre cele mai mari companii de curierat din România. Adrian Mihai a pornit afacerea dintr-o simplă idee, împreună cu fratele și verișorul său. Acum, după 21 de ani de la lansare, conduc o companie care este lider în domeniu, cu 120 de puncte de lucru și o cifră de afaceri de aproximativ 130 milioane de euro pe an – FAN Courier. În ediția de joi, 26 septembrie,l-am văzut pe Adrian Mihai complet deghizat și trecând prin mai multe departamente: pe banda de sortare, la colete grele, va fi livrator și a lucrat și în call center! Deși acoperirea sa a fost bună, unul dintre angajații săi l-a recunoscut!

Șef sub acoperire – Episodul 4

Emisiunea Șef sub acoperire, ediția a 4 a, poate fi vizionată joi seară, pe 3 octombrie, de la ora 21.30 pe Pro TV și mai poate fi vizionată Live Video Online pe https://protvplus.ro