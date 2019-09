Șef Sub Acoperire Live Video la PRO TV – Ediția de joi, 26 septembrie

„Şef sub acoperire”, o nouă emisiune la Pro TV, va fi difuzată săptămânal din această toamnă, iar în fiecare ediţie câte un director va experimenta mai multe job-uri în propria companie, fără ca angajaţii să-i cunoască adevărata funcţie. Emisiunea Șef sub acoperire este noua emisiune de la Pro Tv care a început pe 12 septembrie și este difuzată în fiecare joi, de la ora 21.30.

Ediția de joi 26 septembrie a emisiunii Șef sub acoperire de la Pro Tv Live Video

În fiecare departament, un angajat îi va fi mentor şi va încerca să-l iniţieze pe şef în tainele companiei şi ale slujbei respective.

Odată aflat sub acoperire, şeful va afla la prima mână, necenzurat, care sunt lucrurile care funcţionează, va afla despre angajaţii model, dar şi despre diverse probleme. Întreaga experienţă va schimba atât modul în care şeful îşi priveşte propria companie, cât şi cum privesc angajaţii propriul loc de muncă.

„Şef sub acoperire” este o emisiune realizată după formatul internaţional Undercover Boss. Formatul a fost lansat în Marea Britanie în anul 2009 şi a fost produs până în acest moment în 19 ţări, printre care se află şi Statele Unite ale Americii, Polonia, Australia, Franţa şi Germania.

Edițiile precedente

Înainte de toate șefii au nevoie de un make-up profesionist pentru a nu fi identificați, peruca, barbă, haine complet diferite, inclusiv identitate nouă. După ce au fost anunțați că în companie se filmează un documentar, câțiva angajați vor trebui sa-l invete pe noul venit, meserie. În prima ediție a acestui experiment social fără precedent în țară, șeful unui cunoscut lanț de pizzerii a intrat sub acoperire în propria firmă și a descoperit că… nu toate lucrurile merg chiar așa cum le vedea el din birou.

Deja ajuns la cea de-a doua ediție, show-ul „Şef sub acoperire” are audienţe mari (1.250.000 de telespectatori în prima ediție) şi datorită oamenilor care au poveşti de viaţă uluitoare și care sunt prezentate la televizor. În ediţia a doua care a fost difuzată joi, 20 septembrie de la 21.30, am urmărit o poveste ieşită din comun, despre o femeie specială. Aceasta nu ştie să scrie sau să citească, dar reuşeste să fie liderul informal într-o echipă mare şi să fie răspunzătoare cu coordonarea unor echipamente complexe.

Șef sub acoperire Ediția de joi 26 septembrie

Emisiunea Șef sub acoperire are ediția a treia pe 12 septembrie, joi, de la ora 21.30 și poate fi vizionată Live Video Online pe https://protvplus.ro. Toți telespectatorii din România vor putea urmări ce face un Șef sub acoperire, numai la PRO TV!