Secretul vitaminei C a fost divulgat. Cât rezistă în organism, de fapt, și ce se întâmplă cu excesul

Vitamina C este unul dintre cele mai pronunțate ”ingrediente” ale sănătății în perioada virozelor, mai cu seamă când acestea sunt amestecate cu noua frică a oamenilor, virusul SARS-CoV-2. Cu privire la aceasta există multe mituri, dar și adevăruri. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat cum am putea să avem parte de un aport echilibrat de acid ascorbic, cât rezistă acesta în organism și ce se întâmplă cu excesul.

Mit și adevăr despre consumul de vitamina C. Nutriționistul Mihaela Bilic, despre cât rezistă substanța în organism: „Se deteriorează la 48 de ore”

Medicul a declarat că vitamina C este fragilă, în comparație cu vitamina D, și scade la jumătate rapid în organismul nostru. Prin urmare, pentru a păstra aportul ei, recomandă suplimentele cu vitamina C. În cazul în care se face exces, specialistul spune că nu există niciun risc, substanța eliminându-se prin rinichi.

„Spre deosebire de vitamina D, care este o vitamină liposolubilă, deci se dizolvă în grăsime, și pe care organismul o sintetizează și singur în prezența luminii, vitamina C este o vitamină hidrosolubilă, se dizolvă în apă, iar organismul nu o poate sintetiza.

Nu avem rezerve de vitamina C, astfel că suntem dependenți de aportul alimentar. Pentru că ea este extrem de fragilă, trebui știut că se deteriorează la 48 de ore – scade la jumătate din fructe și legume – deci este destul de greu să ne acoperim necesarul de vitamina C în această perioadă, când avem nevoie de cantități mari. Din cauza asta, eu aș recomanda suplimentele cu vitamina C și, pe principiul că, și dacă luăm mai multă, ea se elimină prin rinichi, deci nu există niciun fel de rist.

Un pic de supliment ne aduce această substanță în organism, fără caloriile pe care altfel ar trebui să le consumăm. Vitamica C, la dozele la care avem nevoie zilnic, ar presupune nu cinci porții, ci cinci kilograme de fructe și legume proaspăt culese”, a explicat specialistul la Digi 24.

Lămâia, detronată de cătină

Una dintre cele mai bogate plante în vitamina C și mulți alți nutrienți este cătina. Combinată cu miere, aceasta face minuni, mai ales dacă este consumată dimineața, pe stomacul gol. De altfel, planta este mult mai bogată în nutrienți decât lămâia.

Cătina are de peste 10 sau chiar 50 de ori mai multă vitamina C decât lămâia.

Studiile arată că vitamina C ajută și la fertilitate.

Infuzia de cătină este recunoscută în principal pentru efectul său asupra bolilor de ficat.

E utilizată în scopuri terapeutice în hipo- și avitaminoze, în anemie și convalescență.

„Subiectul este controversat, pentru că oamenii chiar nu cunosc beneficiile sale și nu au testat, în special medicii. Eu, toată școala medicală, nu am învățat nimic despre nutrienți. Nu aflăm nimic despre ce trebuie să mănânce omul cu adevărat. Este un subiect lăsat deoparte, dar, de fapt, acolo este cheia sănătății”, a declarat doctorul Cezar, într-un interviu pentru ”La Măruță”, emisune difuzată pe PRO TV.