Secretul tinereții Sandrei Bullock. Ce face actrița de la Hollywood la 58 de ani

Sandra Bullock este una din cele mai cunoscute și apreciate actrițe din întreaga lume. Aceasta se mândrește cu reușite impresionante pe partea profesională, iar multe dintre femeile care o urmăresc în mediul online așteaptă sfaturi de la ea în privința imaginii. Starul internațional arată impecabil la cei 58 de ani. Cum reușește să rămână tânără și să își ascundă vârsta din buletin? Fanii au luat la cunoștință ce face pentru asta.

Cum reușește Sandra Bullock să se mențină: actrița are 58 de ani

Sandra Bullock arată fabulos la cei 58 de ani ai săi. Majoritatea fanilor rămân fără cuvinte de la an la an când îi observă aparițiile la evenimente sau când o văd în diverse producții. Actrița celebră strălucește la fel de puternic așa cum o făcea în tinerețe, iar puțini i-ar da vârsta pe care o are în buletin.

Femeia pune mare accent pe fitness. Ea se antrenează cel puțin o oră la sala de sport și are un program fix. Cea din urmă face un anumit program de exerciții de șase ori pe săptămână. De asemenea, vedeta se asigură să își facă rutina fizică înainte de a ajunge la platoul de filmare, atunci când știe că are parte de zile încărcate.

Mai mult decât atât, ea folosește dansul ca o terapie. Artista dansează de fiecare dată când se simte tensionată sau când are o perioadă mai tristă ori agitată. Sandra Bullock este foarte atentă și la ceea ce consumă. Ea susține că optează pentru cantități mici la mesele principale pentru a-și menține metabolismul activ și ia gustări din fructe sau nuci atunci când simte că are nevoie de un plus de energie.

Ce nu consumă niciodată?

De asemenea, vedeta nu consumă produse cu gluten sau zahăr, iar alimentele din care își face mesele sunt mereu proaspete și carnea este cumpărată de la o crescătorie specială. Cea din urmă își face și poftele, dar doar într-o zi pe săptămână când are liber să consume ce dorește.

Bruneta își dă voie să mănânce orice în serile de vineri spre sâmbătă. În timpul micilor escapade nu renunță la produse de patiserie, prăjituri sau preparate mai grase. Pe lângă antrenamentele obișnuite, în programul său își mai fac loc yoga și pilates.

Multe dintre doamnele și domnișoarele care o urmăresc deja de zeci de ani așteaptă în continuare ca actrița să împărtășească mai mult din obiceiurile sale zilnice pentru întreținere. Actrița nu se abate niciodată de la programul stabilit cu strictețe și în cele mai pline zile.