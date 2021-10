Secretul tenului Ioanei Ginghină s-a aflat. Ce face la 44 de ani de arată atât de bine

Ioana Ginghină are un ten impecabil. Pe lângă gene foarte bune, care îi permit să strălucească și la 44 de ani, celebra actriță are un ritual de îngrijire pe care îl respectă cu sfințenie. Iată care este secretul tenului său, așa reușește să aibă o piele sănătoasă, lipsită de imperfecțiuni.

În vârstă de 44 de ani, Ioana Ginghină știe că aspectul fizic contează foarte mult, mai ales în teatru, unde are contact în permanență cu fanii săi. Pentru a preveni ca pe tenul ei să apară riduri sau linii fine, actrița folosește anumite ritualuri de înfrumusețare. Acestea o ajută să se mențină mereu tânără.

În cadrul unui interviu, actrița de la Antena 1 a dezvăluit câteva dintre secretele sale de înfrumusețare. Nu a apelat la nicio intervenție estetică, nu este adepta botoxului sau a altor proceduri non-invazive pentru ca tenul ei să arate impecabil. În schimb, actrița din serialul de succes „Adela” este adepta tratamentelor naturiste, pentru a avea un ten mereu sănătos.

De mai bine de 10 ani, Ioana Ginghină are un ritual de la care nu se abate. Îl respectă cu sfințenie zilnic și rezultatele sunt vizibile. Vedeta poate ieși din casă fără pic de machiaj, deoarece are o piele catifelată și întinsă tot timpul. Actrița recurge la tratamente faciale, vitamine și diferite măști, pentru a-și hidrata pielea.

„Îmi fac o mască, o zi da, una nu, în funcție de ce are nevoie tenul: curățare, hidratare sau nutriție. Sau acid salicilic, dacă sunt la menstruație și tenul are aspect gras”, a declarat vedeta pentru EVZ .

Mai mult decât atât, Ioana Ginghină are un ”mare secret”, pe care îl folosește mai ales în sezonul rece, când pielea are nevoie de hidratare. Vedeta de 44 ani folosește retinolul pe care îl combină cu nicianamide și cu seruri cu ceramide.

„Am grijă de ten în funcție de nevoi. Am tot felul de seruri pe care le folosesc. Acum, spre exemplu, în această perioadă încep să folosesc retinolul foarte mult, dar îl alternez și cu nicianamide și cu seruri cu ceramide. Am o întreagă rutină și dimineața, și seara. Retinol, ceramide și niaciamide, le alternez sau le pun chiar pe toate o dată, dimineața. Vitamina C folosesc alternativ cu acidul hialuronic.

Și după ce termin cu serurile, urmează crema de zi, dimineața, care, bineînțeles, are SPF indiferent că este vară sau iarnă, tocmai pentru că fac cură cu retinol în perioada de toamnă”, a mai spus Ioana Ginghină.