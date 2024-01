Secretul taliei de viespe a soției lui Sergiu Hanca. Andreea a dat jos 14 kilograme

În cadrul emisiunii Star Matinal, soția fotbalistului a precizat că și-a schimbat micul dejun și a făcut publică rețeta minune. Andreea Hanca consumă în fiecare zi un smoothie delicios, care se prepară din câteva ingrediente simple, dar sănătoase.

Partenera de viață a lui Sergiu Hanca a dezvăluit și trucurile la care apelează pentru a avea o siluetă de invidiat. Cu toate că ține la alimentație, Andreea face sport zilnic.

Anul trecut, Andreea Hanca spunea că cei 5 membri ai familiei se vor muta în Dubai, după o perioadă lungă de stat în Polonia, acolo unde Sergiu a jucat la Cracovia.

„După trei ani de stat în Polonia, la frig, ne-am dat seama că noi vrem să trăim într-o țară foarte caldă și am zis că ne vom decide unde ne vom muta. Am început să studiem țări, orașe. Ne vom muta într-o țară caldă, unde ne vom și stabili.

Peste doi ani ne vom muta în Dubai. Într-un an și jumătate va fi gata casa, apoi ne vom muta și cu copiii, de tot din România. Cu 6 luni înainte vom alege mobila, vom alege atunci ce vom face.

Când am cumpărat, voiam o casă cu trei camere, dar s-au dat și am avut ca opțiune o casă cu patru camere, mi s-a părut cam mare, dar nu am încotro și am ales-o. La distanță de două luni de această decizie am rămas însărcinată, așa că Celine va avea camera ei”, a spus Andreea Hanca la Antena Stars.