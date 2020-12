Secretul Simonei Halep s-a aflat. De ce se teme, de fapt, cel mai mult: ”Nu are rezolvare”

Îndrăgita jucătoare de tenis, Simona Halep a dezvăluit care este una dintre cele mai mari temeri ale sale. Sportiva susține că îi este frică să zboare cu avionul.

Deși Simona Halep a încercat să scape de frica zborului cu avionul, mai ales din cauză că este nevoită să se deplaseze în acest mod la turnee, sportiva a declarat că încă are această problemă.

”În Europa nu prea dorm. Zborurile sunt scurte, dar atunci când plec în Australia, America sau China încerc să dorm câteva ore, deși nu îmi e ușor. Îmi e frică de avion tot timpul.

Am senzația că, cu cât zbor mai mult, cu atât mai mult simt frica. Nu știu de ce, am încercat să-mi rezolv această problemă, dar se pare că nu prea are rezolvare”, a declarat Halep pentru Digi Sport.