Secretul siluetei Silviei Ioniță. Cum a slăbit, de fapt, 10 kg: ”Oamenii îmi spun că sunt prea slabă”

Silvia Ioniță s-a ambiționat și și-a schimbat total stilul de viață! Știrista a decis să pună piciorul în prag și să se lupte cu silueta ei, scăpând de kilogramele în plus. Aceasta se afișează mândră cu noile forme dobândite, așa că și-a dezvăluit în sfârșit secretele. Cum a reușit, de fapt, să slăbească 10 kilograme?

Silvia Ioniță a slăbit 10 kilograme, iar ambiția a ajutat-o să își atingă scopul. Prezentatoarea știrilor de la Kanal D susține într-un nou interviu că oamenii îi spun că acum este mult prea slabă, ba chiar că nu mai arată așa de bine. Totuși, ea se mândrește cu faptul că a reușit să se schimbe total și a povestit cum a început această călătorie, fiind un adevărat exemplu pentru mulți.

Nu a fost ușor să își găsească ambiția, susține Silvia Ioniță. Ba chiar, după ce a început să țină un regim alimentar a mai durat un an pentru a ajunge la silueta pe care și-o dorește. De asemenea, știrista a apelat și la sport și a mai făcut mișcare pentru a se asigura că topește grăsimile cât de repede se poate.

„Efortul de a slăbi aceste kilograme nu a fost mic. Mi-a luat ceva timp doar să mă hotărăsc să încep dieta şi un an să ajung la forma aceasta. Dar, odată hotărâtă, nu m-am mai alintat cu pauze dese sau alte scuze. Sunt destul de activă, nu ocolesc mersul pe jos într-un ritm alert, urcatul scărilor chiar dacă funcţionează liftul şi tot felul de alte activităţi care implică mişcarea.”, a spus Silvia Ioniță pentru Click! .

Silvia Ioniță a spus și de ce se ferește atunci când vine vorba despre alimentația ei. Vedeta a apelat la un nutriționist pentru dieta perfectă ce i s-a potrivit. Deși nu a eliminat micile plăceri și mai devorează din când în când câte un produs de fast food, aceasta și-a micșorat porțile de mâncare și a început să mănânce mai multe fructe și legume pe care le evita în trecut.

„Iar în alimentaţie fug de E-uri! Magia a fost făcută de Sonia Burtic, minunata mea prietenă nutriţionist, care a făcut dieta: trei mese pe zi (când am timp) şi o gustare opţional! N-am eliminat decât fast food-ul şi am micşorat drastic porţiile de dulce şi de pâine. Ba chiar am adăugat în alimentaţie fructe, legume şi salate spre care altă dată nu mi-aş fi întors privirea – ţelină, gulie, rucola, spanac, papaya, kiwi.”, a mai spus vedeta pentru publicația menționată mai sus.