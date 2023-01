Secretul siluetei perfecte a Dianei Enache. Ce face vedeta Pro TV în fiecare zi EXCLUSIV

Diana Enache, prezentatoarea știrilor Pro TV, are o siluetă de invidiat. De ani buni, vedeta este adepta celebrei metode intermittent fasting, pe care o urmează și starurile de la Hollywood. Diana a mărturisit, pentru Playtech Știri, că obiceiul de a nu mânca dimineața l-a dobândit de pe vremea în care lucra ca reporter și cu timpul și-a obișnuit astfel organismul. Practic, prima masă a știristei este după-amiază, după ce a terminat de prezentat jurnalul de la prânz.

De ani buni, pentru știrista de la Pro TV intermittent fastingul a devenit un stil de viață. Diana Enache reușește să se mențină în standardele ideale de greutate mâncând doar într-un anumit interval.

Și trebuie să recunosc că am rămas cu un obicei destul de prost, dar iată că s-a obișnuit organismul. Mănânc destul de dezordonat, dar măcar nu mănânc mult. Cam ăsta este secretul”, a declarat, pentru Playtech Știri, Diana Enache.

,,Fac acest intermittent fasting de când nici nu se numea așa. Adică nu mănânc niciodată dimineața și mănânc după ora 14.30 – 15.00. Și pot să mănânc și până la 22.00, deci am o pauză foarte mare între mese.

Până să ajungă la pupitrul știrilor Pro TV, Diana Enache a făcut muncă de teren, fiind unul dintre reporterii care transmitea de la fața locului informațiile la cald. Pasionată de jobul el, tânăra de la acea vreme, era preocupată să nu rateze nimic și de multe ori pleca la muncă înainte de a lua micul dejun. Practic, așa a ajuns Diana să adopte intermittent fastingul.

Vedeta Pro TV este conștientă că nu doar intermittent fastingul o ajută să aibă forme armonioase. Diana Enache este adepta antrenamentelor fizice, pe care se străduiește să le includă în program.

,,Merg la pilates. Trebuie să recunosc că în ultimele două luni am cam chiulit pentru că nu am avut timp, dar încerc să ajung măcar de două ori pe săptămână, îmi place foarte mult pilates. E o formă de mișcare care te face să te simți bine. Nu e ușor pilates-ul, dar e ce îmi trebuie, e potrivit pentru mine”, a adăugat știrista.

Deși în prezent arată și se simte bine în pielea ei, Diana ne-a povestit că după sarcină a întâmpinat probleme serioase cu kilogramele rămase. În urmă cu 7 ani, vedeta Pro TV a născut un băiețel, iar revenirea la formele de dinainte de naștere a fost destul de dificilă.

,,În sarcină am luat 21 de kilograme. A fost o surpriză totală pentru mine, nu mă așteptam să iau chiar atâtea. Am mâncat, recunosc, destul de necontrolat. Apoi 10 kilograme s-au dus instant, s-au topit, celelalte 11 destul de greu, cam în doi ani s-au dus cu regim. Nu am apelat la nutriționist, știam ce îmi face bine, știam ce pot mânca în așa fel încât să nu pun la loc, ci dimpotrivă să slăbesc”, ne-a spus ea.