Secretul siluetei Luminiței Anghel la 54 de ani. Intră în hainele de acum 18 ani

Luminița Anghel este, fără dubii, una dintre cele mai reputate și apreciate artiste din showbizul autohton. Vocea sa unică, șarmul, carisma și talentul divei au cucerit, de-a lungul anilor, milioane de români. Cântăreața este renumită pentru silueta ei impecabilă. Cum se menține în formă ca în adolescență.

La vârsta de 54 de ani, Luminița Anghel arată senzațional. Celebra artistă se mândrește cu o silueta ca în adolescență, știind cât de importantă este imaginea pentru un artist cu greutate.

Mai mult de atât, bruneta a mărturisit, în cadrul unui interviu acordat publicației Click!, faptul că își menține o greutate constantă din liceu. Cu alte cuvinte, artista încă se mai poate îmbrăca în hainele pe care le purta la 18 ani.

Întrebată care este secretul trupului său sculptat, vedeta mărturisește că adoptă un stil de viață sănătos, nu mănâncă seara și face sport oricât de des îi permite timpul.

În ceea ce privește alimentația sa, Luminița Anghel se concentrează pe mese echilibrate, în cantități moderate, însă nu își pune frâu atunci când are anumite pofte.

De asemenea, vedeta se poate lăuda cu faptul că încă poate îmbrăca outfitul spectaculos pe care l-a purtat la Eurovision în 2005, când a urcat România pe podium.

„Mănânc ce vreau dar moderat. Fac sport mult, cum am zis, în luna mai împlinesc 2 ani, fac 10 kilometri stradal. Vară, iarnă, toamnă, oricum e vremea, eu fac sport.

„Am început să fac sport pentru sănătate. Am avut niște probleme de sănătate în 2019 cu piciorul și mi-a fost recomandat să fac cel puțin 4 kilometri de bandă. De mers pe jos sau bandă.

Am bandă acasă, dar nu făceam. Am găsit gașca de fete cu care fac sport acum, am fost perseverentă.

În afara faptului că mă simt foarte bine de când fac sport, acum am o greutate pe care o aveam acum 17-18 ani, intru în hainele de atunci, de când am fost la Eurovision.”, a completat diva pentru sursa citată.