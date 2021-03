Secretul siluetei Dianei Enache. Regula de aur care o menține slabă: ”Nu rezist”

Cât de bine arată Diana, fiica lui Adrian Enache. Frumoasa artistă are un trup sculptat, de clepsidră, pe care-l menține cu ușurință. Care este regula de aur care o menține slabă și de la care Diana Enache nu se abate niciodată. Fiind o femeie cu forme voluptoase, vedeta de la Național FM este obișnuită să atragă privirile reprezentanților sexului masculin.

Este tânără, frumoasă, talentată și fiica unuia dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Frumoasa Diana Enache are o siluetă de invidiat, pe care și-o păstrează cu mare grijă. Este o femeie cu forme voluptoase, care atrage privirile oricărui bărbat, atunci când merge pe stradă. Care este secretul său? Fiica lui Adrian Enache spune că nu este adepta dietelor și că, dintotdeauna, a încercat să adopte un stil de viață sănătos: bea doi litri de apă pe zi, mănâncă alimente ușoare și bogate nutritiv și face sport:

Trebuie să gust şi eu puţin. E adevărat că am mai multa grijă şi încerc să nu mănânc seara dar aş fi ipocrită să spun că ţin regim. Nici măcar nu suport genul acela de persoană care este toată viaţa la regim.”, a declarat frumoasa Diana, fiica artistului Adrian Enache, în exclusivitate pentru okmagazine.ro .

Vedeta a mărturisit că își mai face și câte o poftă culinară, din când în când, lucru care i se pare perfect normal. Diana Enache crede în echilibru și în mese ponderate. De exemplu, dacă într-o zi mănâncă alimente bogate în calorii, în ziua următoare mănâncă mai puțin, pentru a balansa lucrurile.

„Eu sunt o femeie cu forme, aşa am fost înzestrată. Am perioade când mănânc mai mult, altele în care mănânc mai puţin. Încerc să nu exagerez. Dacă am mâncat într-o zi shaorma, a doua zi mă abţin. Dar fac sport şi asta cred că mă ajută mult. Mai ales psihic. Mă deconectează.

Îmi place să păstrez o legătură strânsă între minte, trup şi suflet. Şi chiar cred în asta! Şi în motto-ul “mănâncă, roagă-te, iubeşte!” Deci trebuie să ne rugăm, să mâncăm şi apoi să iubim”, a mai spus vedeta Naţional Fm pentru sursa citată anterior.