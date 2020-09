Secretul rușinos al lui Adrian Copilul Minune s-a aflat. Câte clase are, de fapt

Cunoscutul manelist Adrian Minune a învățat la o școală din Colentina, însă a abandonat studiile pentru a face o cariere în muzică.

Cântărețul de manele, Adrian Minune s-a născut la Ștefăneștii de Jos. În anul 1980 acesta a fost înscris de părinții săi la o școală generală din Colentina, unde a ieșit în evidență datorită calităților vocale.

„Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie de a lui Tudor Gheorghe, intitulată „Acolo este țara mea”. Am fost aplaudat îndelung de toți colegii mei…Deci la doar 6 anișori sa descoperit ca am aptitudini muzicale”, a spus Adrian Minune în cadrul unui interviu.

“Din acel moment am participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim solist. Elevii din clasele 4 – 8 mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă bunicii mei(Niculina și Vasile), care se trag tot din familie de lăutari, mi-au cumpărat acordeon și ma dus la un profesor de muzică D-ul Sfantu, iar mai apoi la Domnul Florian.” a adăugat manelistul potrivit stirilekanald.ro.