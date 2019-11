Secretul relației dintre Simona Halep și Darren Cahill. Boris Becker, dezvăluiri de ultimă oră

Fostul mare tenismen Boris Becker a vorbit în termeni laudativi despre Simona Halep și s-a arătat încrezător că numărul 4 WTA va câștiga Australian Open în 2020. Prezent la București ca invitat de onoare în cadrul unui concurs de șah, Boris Becker a declarat că Simona joacă tenis la cel mai înalt nivel și că îi prinde bine colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill.

Boris Becker este de părere că Simona Halep și Darren Cahill fac echipă perfectă în tenis

„Cred că Simona este la nivelul ei cel mai înalt. Întrebarea pe care ar trebui să și-o pună ar fi cum să-și facă programul pentru a face față unui an întreg. Pare să obosească în a doua parte a anului pentru că trebuie să alerge mult ca să-și câștige meciurile. Fizic și mental, în a doua jumătate a anului obosește, de aceea se mai și accidentează și nu este la fel de proaspătă.

Cred că Darren va observa și poate că va găsi un program mai bun pentru a doua jumătate a anului. În mod clar, pentru ea, să câștige două meciuri la rând este ceva solicitant”, a declarat Boris Becker.

Fostul mare tenismen a mai spus că ar fi încântat să colaboreze cu Simona Halep, însă este de părere că nu și-ar găsi locul în staff-ul sportivei, întrucât campioana de la Wimbledon face echipă perfectă cu antrenorul ei, Darren Cahill. Germanul este încrezător că Simona poate câștiga Australian Open în 2020.

„Cred că Australia, datorită suprafeței și pentru că este început de an, este următorul loc unde o văd capabilă să se impună. Din punctul meu de vedere, referitor la întrebarea legată de posibilitatea de a o antrena, vreau să precizez că o iubesc, vorbesc des cu ea, dar nu cred că are nevoie de sfaturile mele. Îi are pe Darren și pe ceilalți antrenori, cred că are o echipă completă. Este bine așa.

Eu conduc tenisul masculin din Germania, sunt mentorul câtorva dintre jucătorii germani de top, stau în preajma echipei de Cupa Davis, dau sfaturi la turneele majore, așa că sunt ocupat, oricum. Dar o iubesc și îi doresc numai bine”, a precizat Becker.