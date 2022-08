Secretul prieteniei de 38 de ani dintre Răzvan Simion și Dani Oțil. Dezvăluiri inedite despre vedetele Antenei 1

Răzvan Simion și Dani Oțil sunt de nedespărțit. Cei doi formează unul din cele mai iubite cupluri de prezentatori TV de la noi, iar majoritatea românilor nu îi pot vedea separat. Aceștia se cunosc de foarte mulți ani și au extrem de multe amintiri care să îi lege. Unul din matinali a vorbit acum despre secretele din spatele unei prietenii de 38 de ani. „Nu am stat certați niciodată”, a povestit Răzvan Simion.

Răzvan Simion și Dani Oțil sunt unul din cele mai iubite și longevive cupluri de prezentatori TV. Cei doi sunt de nedespărțit, iar majoritatea românilor știu că relația lor va fi la fel de frumoasă până la adânci bătrâneți.

Cei doi matinali de la emisiunea ,,Neatza cu Răzvan și Dani” fac o echipă bună oriunde ar merge pe plan profesional, dar și pe plan personal. Cei doi nu au stat certați niciodată în cele aproape patru decenii de când se cunosc.

Cu toate astea, de-a lungul timpului au existat mici dispute între ei, dar nimic ce nu a putut fi rezolvat rapid de vedete. Iubitul Dalianei Răducan a subliniat că nu este vorba despre niciun secret, pentru că cei doi au o viață împreună și au avut timp să se învețe unul pe celălalt.

Cel din urmă a declarat că ambii își acceptă capriciile și își laudă reușitele atunci când este cazul. Moderatorii sunt foarte buni prieteni deja de 38 de ani, timp în care s-au văzut aproape zilnic. Deși pare greu de crezut, cei doi nu s-au certat niciodată, mai cu seamă din cauza unor lucruri personale.

,,Aici nu este vorba despre secrete, avem o viață împreună. Ne-am învățat unul pe celălalt, ne acceptăm capriciile și ne lăudăm reciproc reușitele. Suntem de 38 de ani împreună… văzându-ne aproape zilnic. Asta intră la capitolul secrete ce nu se pot învăța… pot fi doar trăite. Nu am stat certați niciodată. Știu… pare greu de crezut.

Micile dispute au fost doar pentru „croiala profesională. De-aș avea timp… e singurul lucru pe care banii nu-l pot cumpăra. Mă bucur de fiecare clipă, nu trăiesc în trecut și în regrete, și consider că am primit lecții, și nu că am făcut greșeli. Am făcut pace cu mine și am început să mă iubesc mai mult. Unii spun că meritam”, a declarat acesta, pentru viva.ro.