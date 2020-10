Secretul perelor din sticlele de pălincă. Cum se pun acolo, de fapt

Românii s-au gândit la o metodă inedită de a-și promova produsul care ne-a făcut celebri în lume: pălinca ce conține fruct în sticlă. Metoda este relativ simplă și poate fi adaptată în funcție de preferințe.

Pere parfumate, înecate în tradiționala pălincă îmbie din sticle frumos ornate cu panglici tricolore. Este tradiționala pălincă, cu care românii se laudă peste hotare. Tăria prinde o altă valoare grație dibăciei unor producători care depozitează în sticle și fructe. Un buzoian care prepară acest tip de licoare spune că secretul este acela că fructele, de exemplu perele, sunt introduse în sticlă când sunt mici și sunt recoltate peste patru luni.

Acesta a explicat că procesul începe primăvara sau la începutul verii, când perele din pomi sunt foarte mici. Ele se introduc într-o sticlă, fixată pe creangă, și se recoltează toamna.

Pălinca românească a ajuns printre cele mai exclusiviste băuturi din lume. E făcută din cireșe amare, îmbuteliată într-o sticlă legată cu fir de aur și costă 2.000 de euro litrul. Străinii se dau în vânt după ea, ba chiar bat mii de kilometri ca să o guste direct din cazan. Din afacerea cu licori, Silviu Zetea a făcut un imperiu de milioane de lei.

La Medieșul Aurit, în Satu Mare, se face cea mai scumpă și cea mai bună pălincă. Aici, aproape că nu e casă în care să nu găsești celebra tărie de fructe și nu e om care să nu îi cunoască rețeta. Dintre toți, numai unul a reușit să o desăvârșească și să facă din ea un produs de lux. 2.000 de euro litru este costul cu care Zetea o vinde…și nici nu se plânge de clienți.

„Se poate spune că e cea mai scumpă pălincă din lume. De multe ori, eu spun că nu am făcut mare lucru, ci doar am făcut-o mai performantă, mai savuroasă și i-am dat un nume. Nu m-am așteptat la succesul pe care îl am. Știam din start ce am vrut”, a spus Silviu Zetea într-un interviu pentru Kanal D.