Petrecere cu palincă și manele într-un centru de carantină din Maramureș: „De-aia am venit din străinătate, că este prea bine în România!”

Distracție, băutură, voie bună și bătaie de joc! Aceasta este atmosfera într-unul din centrele de carantină puse la dispoziție de statul român pentru carantinarea românilor veniți din țări precum Franța, Anglia, Germania și Italia. Mai mulți români, întorși de curând în țară, au transmis live o partea din petrecerea lor dată în restaurantul unui hotel de 3 stele în care sunt cazați.

Centrul de carantină instituționalizată cu petreceri și voie bună

Situație revoltătoare într-un centru de carantină din Sighetu Marmației unde nimeni nu pare să respecte măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19, ba mai mult aceștia petrec ca în vremurile bune, pe banii statului și implicit ai noștri, cei care respectăm aceste măsuri de izolare, stând închiși în casă de zile bune.

În imaginile pe care le veți putea viziona, oamenii par să se simtă atât de bine, încât își îndeamnă și prietenii care au rămas în străinătate să revină în România:

„Dă mai tare un pic! Dă la maximum! Eu răspund. Zice lumea că este rău în România. Uitaţi, aici, colegii mei. Colegi de suferinţă. De-aia am venit din străinătate, că este prea bine în România.

Toţi suntem pe sistem. Nu există niciun virus aici. Haideţi la carantină, că este bine aici. Nu mai staţi în Franţa, măi! Păcat de oamenii care au rămas acolo şi nu pot să vină la familiile lor”, spun pe rând mai mulți petrecăreți.

Mai mult, aceștia au fost imortalizați în timp ce își turnau băutură în pahare și jucau table, đar totadată au ținut să menționeze faptul că ei nu sunt închiși nicăieri și au libertatea să iasă:

„Ce este, măi, carantina asta, măi fraţilor?! Putem să ieşim afară când vrem noi de aici. Uitaţi, e geamul deschis! Uitaţi, e poarta deschisă!”.

Vezi imaginile video de la petrecere:

Care este adevărul din spatele petrecerii pe ritmuri de manele

În urma videoclipului făcut public chiar de ei, a fost deschis un dosar penal, urmând ca toți cei prezenți să primească amendă.

UPDTATE: Potrivit site-ului local actualmm.ro, în urma unui telefon primit de la Adrian Pop, una dintre persoanele aflate în carantina instituționalizată, s-a aflat că această petrecere “ca la mama ei”a fost o metodă de revoltă față de reprezentanții DSP.

Acesta povestește că, deși se află de o săptămână în carantină, nimeni nu a venit să le facă vreun test pentru depistarea COVID-19.

“Nu a fost vorba de distracție. Nici nu aveam alcool înauntru. Credeți că poți să aduci pălincă fără să știe nimeni? mi-a fost verificat fiecare pachet pe care mi l-a adus familia aici. Era doar apă minerală în pahare. Da, am fumat înauntru, dar unde să fumăm? Nu ne lasă să fumăm afară, ce să facem? Noi ne-am adunat acolo așa, ca să ne revoltăm pe cei de la DSP că nu ne fac teste! Am sunat la o doamnă la DSP și știți ce mi-a spus? Că o să ne facă teste când rămânem fără aer”, povestește acesta.

Adrian Pop a mai spus că are doi copii și că a venit cu mașina personal din străinătate, iar el s-a aflat în convoiul de mașini care au fost aduse de polițiști de la vamă la Sighetu Marmației. Bărbatul recunoaște că ideea acestei răzbunări nu a fost cea mai bună, dar acesta susține că nu au știut la ce altă metodă să apeleze.

“Îmi pare rău, dar îmi asum responsabilitatea. Am luat și amendă de 1.000 de lei. Dar aș vrea să știu: suntem 53 de persoane aici; când mergem toți jos să ne luăm mâncarea nu suntem toți la un loc? Atunci nu e periculos? Nu ne-a instruit nimeni ce și cum să facem, nu ne verifică nimeni.

Noi oricum imediat ce am închis filmarea am plecat fiecare în camerele noastre. Știm că nu e bine, dar noi nu am vrut să ne batem joc de nimeni, am vrut doar să vadă lumea că oricine poate să facă ce vrea”, a spus acesta.

În acest moment se vor face verificări pentru a stabili cu exactitate veridicitatea evenimentelor.