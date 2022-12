Secretul numelui de scenă al lui Florin Salam. Betty l-a dat de gol, nici fanii adevărați nu știau asta EXCLUSIV

Florin Stoian e un nume oarecare pentru cei mai mulți dintre români. Bărbatul de 43 de ani, împliniți chiar în această toamnă, se transformă însă într-o vedetă de prim rang atunci când se recomandă cu numele său de scenă, Florin Salam. Cel care i-a luat locul lui Florin Fermecătorul! De două decenii domină piața muzicii de manele, cunoscând un succes impresionant o dată cu lansarea primului său single, „Ce gagică șmecherită”, produs în 2002. Cu doi ani mai devreme apăruse însă în compania unor nume grele ale muzicii de gen precum Adi Copilul Minune și Costi Ioniță, interpretând alături de aceștia „Of, viața mea!”.

Astăzi, numele său a devenit o carte de vizită mai mult decât redutabilă. Iar atunci când cei de la Google România au anunțat că numele său a fost cel mai căutat de către români pe parcursul acestui an, la categoria oameni în viață, nu a mai mirat pe nimeni notorietatea sa absolută.

PLAYTECH ȘTIRI a discutat cu fiica solistului despre „moștenirea” pe care o poartă cu ea. A cărui primă reacție a fost una cu totul surprinzătoare. S-a bucurat ca un copil mic la aflarea veștii că românii au priză la tatăl ei.

Betty Salam a adăugat însă repede că știrea nu o ia total prin surprindere.

„Asemenea confirmări au darul de a te bucura. Poate mai mult ca unele premii. Însă nici nu mă miră. Și știți de ce? Fiindcă tata a avut mereu grija numelui său. Mi-a spus de multe ori că trebuie să am și eu grijă față de acest nume, așa cum a avut și el. Fiindcă numele face parte din onoarea ta!”, a precizat Betty Salam pentru PLAYTECH ȘTIRI.

Ea crede că numele ei de familie face parte din moștenirea pe care a primit-o din partea alor săi.

Betty Salam susține că nu s-a gândit niciodată să-și schimbe numele. Asta chiar dacă au existat și puține momente când a ispit-o varianta de a încerca și altceva. Nici măcar când s-a măritat, în urmă cu patru ani.

„Nu mă deranjează deloc să port acest nume. Nu m-a deranjat până azi, nu mă va deranja nici de azi înainte, deși, recunosc, au mai existat momente în care am fost ispitită, într-un fel, să renunț la el. Însă am depășit repede încercările și acum mă bucur foarte tare că am rezistat!”, indică fiica îndrăgitului manelist.