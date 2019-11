Secretul nebănuit al femeii care nu simte frigul. Poartă sandale și haine de vară în plină iarnă

O femeie de 54 de ani din Rusia a surprins comunitatea în care trăiește după ce a început să poarte haine de vară și sandale în plină iarnă. Galina Kuterepova susține că nu simte frigul și a fost supranumită Albă ca Zăpada de presa locală. Ea spune că de când a renunțat la hainele groase i s-au îmbunătățit memoria, auzul, mirosul și vederea.

O femeie din Rusia nu simte frigul. Umblă în haine subțiri în plină iarnă

Galina Kuterepova a renunțat la hainele de iarnă în urmă cu 10 ani. Femeia este profesor asistent la o grădiniță din oraș și susține că a început să se călească treptat, până când a juns să nu mai simtă deloc frigul.

„Unii atrag atenția că merg în sandale prin bălți și prin zăpadă și cred că îmi îngheață picioarele. Nu, zăpada se topește pe picioarele mele. De când am renunțat la hainele groase mi s-au îmbunătățit memoria, auzul, mirosul și vederea. Am renunțat la ochelari. Umblu pe stradă așa pentru că nu îmi este frig. Iarna nu îmi e frig, vara nu îmi e cald. Atunci când toți obosesc, eu continui să lucrez, nu am nevoie de pauză. Așa este organismul meu”, a declarat femeia de 54 de ani.

Și soțul Galinei încearcă să se călească. Femeia susține că asta l-a ajutat să scape de o boală gravă. Fiica lor îi susține întru totul. Stilul lor de viață i-ar fi scăpat de vizitele la medic și la farmacie.

Femeia a ajuns o vedetă locală în comunitatea ei, iar mulți oameni o roagă să îi lase se să fotografieze alături de ea. Galina este urmărită de foarte multe persoane pe rețelele de socializare, unde postează fotografii în care apare îmbăcată cu haine de vară, chiar dacă afară este un ger năprasnic.