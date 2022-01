Secretul lui Radu Dumitrescu de la MasterChef s-a aflat acum. Fanii sunt uluiți de transformare

S-a aflat secretul lui Radu Dumitrescu. Noul chef din bucătărie Masterchef și-a făcut apariția bine în vizorul fanilor show-ului. Bărbatul a mai cochetat în trecut cu televiziunea, dar nimeni nu l-a recunoscut acum. S-a transformat total!

Masterchef vine cu un nou sezon în fața fanilor care abia așteptau aventura de la Pro TV. Radu Dumitrescu revine și el în emisiune. Poate puțini știu, dar el a mai cochetat cu televiziunea. Cu toate astea, cu siguranță acest proiect i-a adus notorietatea. Un secret pe care puțini îl știau este despre silueta sa.

Bărbatul a reușit să slăbească 128 de kilograme pe care le-a adunat pe fond de stres. Întrebat cum este experiența de la emisiunea culinară iubită de români, el a spus că ‘foarte tare’, menționând că totul a venit la momentul potrivit.

Acesta nu a reușit de-a lungul timpului să vadă toate seriile pentru că muncea până târziu la restaurant și nu a apucat să vadă mare lucru, dar a urmărit cu mare drag sezoanele de la noi și din afară încă din clipa în care au început filmările. Un plus a fost faptul că se știa cu chef Hadad, iar cu chef Foa doar de pe social media. Deși încă la începutul prieteniei, jurații se înțeleg de minune și nu există bisericuțe între ei.

„Cu Hadad mă ştiam, cu Foa doar de pe Social Media. Ne înţelegem de minune toţi trei şi nu există bisericuţe între noi, ştii ce zic? Mi-am propus de la început să nu fac asta şi am reuşit cu brio până la final.

Evident că mi-au plăcut mai mult unele preparate, decât altele – asta era şi ideea jurizării, dar ataşat emoţional, nu. Recunosc, muncesc cam toate serile la restaurant şi nu am apucat să văd mare lucru. De când am început filmările, am stat mai multe nopţi urmărind sezoane de la noi şi de afară, pentru că voiam să văd cum se face să fii cel mai bun”, a detaliat acesta.