„Secretul” lui Novak Djokovic. Dieta care îl ajută să se mențină în formă la 35 de ani

Novak Djokovic este din nou în centrul atenției. S-a impus la Australian Open 2023 și a câștigat al 22-lea titlu de Grand Slam din carieră. Jucătorul sârb este în formă excelentă la 35 de ani, iar jurnaliștii italieni i-au aflat secretul. O dietă la care a fost nevoit să apeleze, după un consult medical.

Novak Djokovic a câștigat Australian Open 2023 și s-a impus a zecea oară turneul de la Melbourne, în condițiile în care anul trecut nu a avut voie să participe pentru că nu era vaccinat anti-covid și pentru că nu a reușit să facă dovada că a trecut prin boală. A fost al 22-lea succes într-o competiție de Grand Slam reușind astfel să-l egaleze la acest capitol pe spaniolul Rafael Nadal.

„Faptul că nu am jucat câteva luni la începutul anului trecut mi-a permis să îmi strâng echipa şi să lucrez la corpul meu, la loviturile mele, ceea ce m-a ajutat ulterior să obţin rezultate grozave”, a explicat sportivul, într-un interviu.

Jucătorul sârb a avut probleme medicale la începutul turneului Australian Open 2023 și la un moment dat a dezvăluit că s-a gândit chiar la retragere. A reușit să-și revină și a uimit specialiștii și adversarii prin prospețimea lui fizică, deși are 35 de ani. Cum reușește? Alimentația atentă joacă un rol foarte important. Acum zece ani a fost nevoit să facă o schimbare majoră.

Working out and getting ready for my tomorrow’s match. Today’s office: beach 🙂 pic.twitter.com/AWA7krk3u9

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 21, 2013