Secretul lui Dorel Vișan care îl ajută să fie activ la 86 de ani. Cum scapă de dureri, cu ce a înlocuit zahărul EXCLUSIV

Actorul Dorel Vișan este apicultor din tată în fiu. Și acum, la vârsta de 86 de ani, continuă să se ocupe de stupii din satul de lângă Cluj, unde locuiește. El ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre remediul naturist folosit în ameliorarea durerilor reumatice, dar și despre proprietățile incredibile ale mierii cu care îndulcește ceaiul.

Dorel Vișan este un mic fermier într-un sat de lângă Cluj, unde se ocupă de legumicultură, dar și de apicultură, îndeletnicire moștenită de la bunicul său. Celebrul actor, cunoscut drept ”Senatorul melcilor”, după rolul din filmul care i-a adus un plus de popularitate, Dorel Vișan ne-a vorbit despre proprietățile incredibile ale mierii și ale polenului. El ne-a oferit și o rețetă naturistă pentru întărirea sistemului imunitar în cazul celor operați, al bolnavilor, al persoanelor în vârstă:

Actorul Dorel Vișan ne-a mai menționat și cum scapă de durerile reumatice cu ajutorul albinelor din stupii de care se îngrijește:

”Pe mine m-au înțepat și câte 20 de albine deodată, uneori se mai supără pe mine când umblu la stupi, ca orice apicultor. Dar eu nu sunt alergic, n-am suferit niciun șoc în organism. Dimpotrivă, când mă înțeapă albinele nu mai am dureri reumatice. Eu fac și cură cu venin de albine, este vestită, de fapt, în întreaga lume. Pun câte 2-3 albine pe locul dureros, ele înțeapă acea zonă cu probleme, scot mai apoi acul și brusc mă simt mult mai bine”.

Dorel Vișan dorește însă să facă și o precizare foarte importantă:

Actorul are o stare de sănătate foarte bună la vârsta lui, de 86 de ani. Dorel Vișan ne-a mai dezvăluit unul dintre secretele longevității:

”Nu mai mănânc zahăr absolut deloc, nici în ceai, nici în cafea nu mai pun, îl evit total! L-am înlocuit cu mierea, este mult mai sănătoasă pentru organism, are și vitamine. Plus că mănânc și ce avem în curte, legume, fructe. Muncim la ele, nu cresc ușor, dar se văd și rezultatele. Plus că îmi place să stau în aer liber, așa mi-a plăcut încă din copilărie, când ajutam și eu la treburile casei, mă pricep la orice într-o gospodărie”.