Secretul lui Cătălin Scărlătescu pentru cea mai bună piftie. Ingredientul special pe care îl folosește

Românii obișnuiesc să prepare cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă delicioasa piftie. Fiecare are rețeta proprie, însă acum, Cătălin Scărlătescu și-a dezvăluit rețeta de piftie cu care își răsfață familia, an de an, de Crăciun. Care este secretul lui Cătălin Scărlătescu și ingredientul special pentru cea mai bună piftie?

Chef Cătălin Scărlătescu și-a dezvăluit rețeta de piftie. Ce infredient trebuie folosit din belșug

Aituri, răcituri, cotoroage sau înghețituri, așa sunt denumite piftiile în întraga țară, în funcție de regiunea geografică, iar românii nu concep masa de Crăciun fără acest preparat.

Foarte multe rețete de piftie nu conțin usturoi, însă chef Cătălin Scărlătescu spune că acest ingredient nu ar trebui să lipsească din niciun astfel de preparat. Celebrul șef a spus că nu există masă tradițională de Crăciun fără piftie, care se consumă perfect alături de sarmale sau de salata beouf.

Infrediente piftie chef Cătălin Scărlătescu

-500 g pulpă de por

-500 g picioare de porc

-1 kg cap de porc, neapărat urechi

-2 morcovi mari

-o rădăcină de păstârnac

-o ceapă

-sare

-piper boabe

-1-2 căpățâni de usturoi pisat.

Mod de preparare piftie chef Cătălin Scărlătescu

-Se pârlesc picioarele și capul de porc,

-Se rad picioarele și capul de porc cu lama cuțitului și se spălă,

-Se pune toată carnea la fiert,

-Lichidul se spumează,

-Se adăugă zarzavatul (morcovii, păstârnacul, ceapa), sare și piper,

-Lăsăm să fiarbă până se desprinde carnea de pe oase,

-Se dezosează carnea, se taie și se pune în castroane (se poate lăsa și puțin morcov, pentru culoare)

-Se curăță usturoiul și se pisează bine,

-Se amestecă usturoiul cu 100 ml de supă,

-Se strecoară supa și se adăugă în ea zeama cu usturoiul pisat,

-Se umplu castroanele cu zeamă și se dau la frigider. Pifita este gata!

Secretul lui Cătălin Scărlătescu