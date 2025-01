Secretul lui Andrei Stoica, dezvăluit chiar de soția lui: “Singura femeie de pe pământul acesta care face ce vrea cu Andrei Stoica!” EXCLUSIV

Formează unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din showbiz-ul românesc, iar fanii îi pot vedea acum pe micile ecrane trecând prin numeroase probe la Power Couple. Au împreună trei copii, Albert, Alexandru și Eva, dar și o poveste de iubire inedită. Andrei și Andra Stoica ne-au oferit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, detalii despre emisiunea de la Antena 1, dar și despre relația lor.

Cum s-au cunoscut Andrei și Andra Stoica

Povestea de dragoste dintre cei doi a început chiar la Balul Bobocilor, iar de atunci totul e istorie, căci au reușit să rămână împreună de-a lungul anilor și să își formeze o familie minunată.

Acum, cei doi au decis să accepte provocarea Power Couple și apar pe micile ecrane, însă plecarea a fost una grea, mai ales pentru că au lipsit copiii. Totuși, Andra Stoica ne-a dezvăluit că nu ea îl convinge pe Andrei să facă ce își dorește, ci mai degrabă Eva, fiica lor.

Reporter Playtech Știri: Bună Andra, Andrei! Cum a fost fără copii la Power Couple?

Andra Stoica: Aceasta a fost cea mai grea probă, pe care eu, personal, am avut-o la Power Couple! Nu am avut copiii lângă mine. A fost cea mai lungă perioadă pe care am trăit-o fără ei. Lucrul acesta m-a afectat destul de mult în competiție. M-a afectat să nu îi am lângă mine.

Andrei Stoica: I-am anunțat de la bun început unde mergem ca să știe ce îi așteaptă! De obicei sunt obișnuiți ca eu să fiu mereu plecat de acasă. Când știu că ei sunt bine și liniștiți, totul e OK. Totuși, ea e mai emotivă.

Andra Stoica: Au existat momente când am plâns după ei! Aia este, n-ai ce să faci. El a stat lângă mine ca să mă calmeze, normal.

Reporter Playtech Știri: Andra, tu pari o leoaică, iar Andrei este un tip foarte calm. Așa a fost și la Power Couple?

Andra Stoica: S-ar putea să fie fix invers, să vă uitați!

Andrei Stoica: Eu sunt o persoană calmă până mă pui într-o competiție. Când intru în competiție, mă schimb! Sunt alt om.

Andra Stoica: Îl știi pe Mojo Jojo din Fetițele Powerpuff? Așa e Andrei! O să fim invers la Power Couple. O să vedeți în emisiune cât de tare înșală aparențele! Nu eu sunt leoaica acolo, ci el!

Andrei Stoica: Uite ce imagine conturează! (râde) Bravo!

Cum a cucerit-o Andrei Stoica pe Andra

Reporter Playtech Știri: Cine conduce la voi în casă?

Andra Stoica: Noi nu avem această idee în casă, că o persoană trebuie să conducă. E pe rând! Ținem cont de părerile fiecăruia.

Reporter Playtech Știri: Apropo, au existat vreodată discuții despre sportul pe care îl practică Andrei? L-ai certat vreodată înainte de o competiție, i-ai spus că se poate accidenta?

Andra Stoica: Nu! Eu pe el îl susțin extraordinar de mult și cred în visul lui. El iubește să facă treaba asta! Nu aș putea să îi spun să nu facă un lucru pe care îl iubește, nu mi se pare corect.

Reporter Playtech Știri: Andrei, îți amintești cum ai cucerit-o pe Andra?

Andra Stoica: S-a uitat puțin la mine și aia a fost! (râde)

Andrei Stoica: Am cucerit-o înainte să o văd! M-a văzut într-un spot la TV, parcă. S-a îndrăgostit atunci! Am stat după puțin de vorbă pe Messenger și aia a fost. Glumesc, glumesc!

Andra Stoica: Nu! Frații noștri erau colegi de bancă în liceu. Fratele meu îmi spunea de fratele lui Bogdan, iar Bogdan îi spunea lui Andrei de sora lui Dan. Ceva de genul, asta a fost! Ei voiau să ne combine.

Reporter Playtech Știri: Cum a decurs prima întâlnire?

Andra Stoica: Prima întâlnire a fost la Balul Bobocilor.

Andrei Stoica: Zici că ne cunoșteam de-o viață!

Andra Stoica: Exact așa a fost! A existat chimie din prima și deja ne făceam planuri de viitor. A fost incredibil!

Reporter Playtech Știri: Deci nu l-ai făcut pe Andrei să se zbată mult!

Andrei Stoica: (râde) Nu! Doamne ferește să fi fost așa, nu eram împreună acum!

Andra Stoica: Cred că a fost un click, acesta e cuvântul!

Andrei și Andra Stoica au împreună trei copii

Reporter Playtech Știri: Cum e cu atâția copii?

Andrei Stoica: Îi dăm pentru o săptămână sau două ca să se vadă cum e! (râde)

Reporter Playtech Știri: Să nu exagerăm, știu pe cineva care face tot ce vrea fata lui.

Andra Stoica: Mai are puțin și îi pune și ruj pe buze. Îi face și codițe! Cred că singura femeie de pe pământul acesta care face ce vrea cu Andrei Stoica este Eva Stoica, să ne înțelegem! Ea este șefa lui!

„Power Couple” este o emisiune de televiziune difuzată pe Antena 1, care se concentrează pe cupluri celebre care participă la diverse provocări și jocuri pentru a-și dovedi compatibilitatea, dar și abilitatea de a forma un duo de succes.

Formatul emisiunii le oferă participanților oportunitatea de a se cunoaște mai bine, de a-și testa relația și de a câștiga premii, totul în fața camerelor de filmat. Aceasta poate fi urmărită luni, marți și miercuri de la ora 20:30.