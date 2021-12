Secretul longevității oamenilor s-a aflat. Ce trebuie să începi să faci de azi, neapărat

Bătrânețea devine un beneficiu dorit de mulți oameni care visează să își crească nepoții și să se bucure de relaxare după o viață de muncă. Specialiștii au descoperit care este secretul longevității, așa că mulți o să fie nevoiți să își schimbe stilul de viață de acum încolo.

Ce au descoperit experții despre longevitatea oamenilor

Bunicii îi îngrijesc pe cei tineri și îi învață cum să supraviețuiască și să se descurce. De obicei, după ce se reproduc, oamenii reușesc să trăiască și să ajungă la o vârstă remarcabilă. Foarte puține ființe fac acest lucru, așa că specialiștii au demarat un studiu uluitor cu privire la ce se întâmplă cu specia noastră.

Într-un nou articol numit ‘The Activ Grandparent Hypothesis’, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, biologii și cercetătorii de la Universitatea Harvard au dezvăluit informații cu privire la longevitatea oamenilor. Mulți o să își schimbe total stilul de viață după aceste descoperiri.

Ce ar trebui să facă oamenii ca să trăiască mai mult

Mai exact, oameni de știință au explicat că activitatea fizică îi face pe oameni să trăiască mai mult. Specialiștii sugerează că multe persoane ar putea să profite de acest lucru și să facă sport din ce în ce mai des. Totuși, sportul nu este așa de promovat printre cei care au ajuns la pensie.

„Avem acest lucru care se numește pensie, însă nu există de prea mult timp. Noi promovăm activitatea fizică. O promovăm printre copii, dar nu încurajăm să se facă acest lucru la fel de mult și pentru persoanele în vârstă, chiar dacă știm că obiceiul este unul sănătos.”, a menționat Daniel Lieberman, autorul principal al studiului, pentru Inverse.

S-a aflat secretul. Ce trebuie să știe toți oamenii

Activitatea fizică ajută organismul și ține departe grăsimile care pot să ducă la mari probleme de sănătate. Oamenii care fac sport reușesc să trăiască mai mult, ținând cont că au o stare de sănătate în general bună.

Totuși, tehnologia a avansat, așa că mulți se folosesc de mașini sau diferite tipuri de transport. Efortul fizic a devenit opțional pentru numeroase persoane. Cei care nu fac sport ar putea să se confrunte cu momente dureroase, fără a mai putea să profite de secretul longevității.

Specialiștii au punctat faptul că adulții ar trebui să se mențină sănătoși prin exerciții fizice. Astfel, ei o să reușească să ajungă la o vârstă înaintată și să se simtă perfect. În alte cuvinte, toți cei care fac sport ar trebui să se simtă norocoși pentru că au ales un stil de viață de succes.