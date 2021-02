Secretul intim și rușinos al lui Alex Bodi, dezvăluit de Bianca Drăgușanu. Ce nu îi poate oferi, de fapt

Alex Bodi e introdus într-un alt scandal la care i se adaugă noi acuzații penale. Bianca Drăgușanu dă toate cărțile pe față și vine inclusiv cu un detaliu intim al bărbatului care a condus-o la starea civilă.

Fosta prezentatoare de televiziune e mai decisă decât niciodată să-și facă dreptate și să uite de trecut rezolvând toate problemele care au adus-o în punctul acesta. Pe lângă acuzațiile de proxenetism aduse într-un dosar, un altul are numele afaceristului alături de alte greșeli precum: violență și agresiuni repetate.

Bianca Drăgușanu susține că este și la moment șantajată de fostul soț cu noi filmări defăimătoare la adresa ei, motiv pentru care dorește să solicite în perioada următoare un ordin de restricție împotriva lui Alex Bodi.

Fosta asistentă păcătoasă a detaliat episoadele violente la care ar fi fost supusă de afacerist pe vremea în care erau împreună. De asemenea, a declarat că imediat cum a reușit să scape din casa bărbatului după alte agresiuni a fugit imediat la IML. Unele din violențe au avut parte în compania finilor săi care pot mărturisi aceleași lucru, susține blonina.

“El acum mă amenință cu această filmare când, vezi Doamne, eu vreau să mă arunc de la balcon pentru el. Vrea să o dea și să spună apoi: ai vrut să te omori pentru mine! Adică să zică că sunt nebună! Toate trei soțiile lui au fost nebune, așa consideră el. Cu unele a făcut si copiii. Numai el e normal. Asta cu care e acum o să fie a patra nebună.

Eu consider că sunt pe teren minat, dar el e pe teren si mai minat ca mine. Mi-a zis: pe 15 o să ies din arest și o să ne întâlnim noi. Eu am dovezi. Nu există nici un motiv pentru care o femeie să pățească ce am pățit eu. Am vorbit și acum două zile și el mă amenința. După ce mă bătea îmi dădea mesaje: zi că ți-am dat doar o palmă sau că ai căzut pe scari. Există echimoze pe cap și pe tot corpul, asta scrie în certificatul de la IML. Este un om periculos, mi-e frică de el”

Bianca Drăgușanu (Sursa: Xtra Night Show, de la Antena Stars)