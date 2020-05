În România, în plină stare de alertă putem ieși din localiatte, însă cu declarație pe proprie răspundere unde sunt enumarate câteva motive precise pentru care putem să plecăm.

Secretul din declarația pe proprie răspundere care te lasă să pleci legal la mare și la munte

Deși sâmbătă drumul către mare a fost liber, în primul weekend după ridicarea stării de urgență, câțiva temerari nu au ratat șansa de a profita de plajă și de soare.

Fie că au venit să viziteze o mătușă, și au dat și o fugă la plajă, fie că au venit cu scop precis la mare, pentru a se bucura de briza ei, oamenii și-au făcut curaj și au părăsit domiciliul.

Bifarea punctului 8 este ”secretul”

Un tânăr care a dorit să se relaxeze la mare a spus că a bifat în declarația pe propria răspundere punctul 8.

”Suntem din Bucureşti, spune un tânăr care se plimbă pe țărm. Am plecat dimineaţă şi a fost ok, a fost liber. Simţeam nevoia să plecăm. Am stat două luni în casă, nu mai rezistam. Punctul 8, cred (n red. Am bifat”), a precizat tânărul. Astfel că, bifarea în declarație a punctului 8, adică, activitățile recreativ- sportive, ne permite teoretic să plecăm la mare sau la munte.

Chiar și așa, în prezent, malul mării nu mai are animația de altădată, iar dacă odinioară răsuna muzica, lipsa teraselor și a turiștilor a făcut să răsune, pe fundal, doar valurile mării.

„Apa este foarte bună şi cred că mâine ne începem plajă”, a spus o femeie pentru Digi 24.ro.

Reamintim că în anii trecuți un weekend de mai aducea la mare zeci de mii de turiști, iar hotelurile și pensiunile cu greu făceau față cererilor de cazare.

România a ieșit din stare de urgență pe data de 15 mai 2020, pășind în stare de alertă. Menționăm că nu ne trebuie declarație pe proprie răspundere pentru a circula în interiorul localității sau în zonele metropolitane.