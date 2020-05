Anunțul oficial al președintelui Iohannis despre starea de alertă! ”Nu voi ezita să declar din nou stare de urgență!”. Declarații importante pentru români. Video Live

Președintele României, Klaus Iohannis, va susține joi o declarație de presă, de la ora 18:30, după cum anunță Administrația Prezidențială. Șeful statului va transmite un mesaj românilor legat de relaxarea restricțiilor începând de mâine, 15 mai.

Anunțul oficial al președintelui Iohannis despre starea de alertă

UPDATE: Declarații președintele Klaus Iohannis:

”Suntem la finalul a două luni dificile, în care majoritatea covârșitoare a respectat restricțiile. V-ați schimbat întreaga viața, punând sănătatea voastră și a celorlalți pe primul plan. Am reușit stoparea răspândirii rapide a epidemiei. Sunteți eroii acestui efort național. Vă mulțumesc pentru toate sacrificiile pe care le-ați făcut. Acum, putem spune că împreună am salvat vieți. Așa arată o națiune unită și puternică. La fel de uniți trebuie să continuăm, deoarece lupta cu acest virus nemilos este departe de a se fi încheiat. Bătălia va continua multă vreme de-acum înainte. Numărul victimelor ar fi fost mult mai mare, fără restricțiile impuse de Guvern.

Vreau să mulțumesc medicilor. România, din păcate, a fost foarte puțin pregătită pentru a face față unei crize. În rezerva statului nu am găsit materialele necesare. Am fost nevoiți să găsim alte soluții, dar am reușit în scurt timp să achiziționăm tot ce era nevoie pentru lupta cu virusul.

Cea mai importantă reformă de care România are nevoie este reconstrucția statului. Este obligatoriu să începem resetarea. A trebuit să ne descurcăm cu acte legislative votate acum 20 de ani.

Am văzut cum unii parlamentari erau gata să facă inoperabilă legea privind starea de alertă. Legislația trebuie să permită intervenția rapidă a statului. Guvernul trebuie să ia măsuri imediate. În ultimele săptămâni, s-au văzut deficiențele statului. Guvernul și președintele trebuie să lucreze ca o echipă.

De mâine, intrăm într-o nouă etapă. Din punct de vedere medical avem ceva semnale pozitive, însă trebuie să realizăm că pericolul adus de virus este departe de a fi trecut. Am reușit să ținem epidemia sub control. În continuare, avem nevoie de măsuri pentru revenirea la o viață normală, dar în siguranță.

Nu vor urma 3 zile fără reguli și restricții. Virusul nu ține cont de acte administrative. Avem acte în vigoare și în următoarele 3 zile vom păstra regilile necesare, pentru ca viața românilor să nu fie pusă în pericol.

Distanțarea socială, munca de acasă, respectare normelor de igiene, purtarea măștii, sunt esențiale pentru a controla epidemia. Fără aceste reguli, lucrurile pot degenera foarte ușor. Dacă situația se va înrăutăți, atunci nu voi ezita să declar din nou stare de urgență!”, a spus președintele Klaus Iohannis.

Social-democrații au făcut un apel către președintele României, căruia i-au cerut să prelungească starea de urgență cu 3 zile pentru a acoperi perioada în care guvernul nu poate limita drepturi și libertăți, până intră în vigoare legea care reglementează cadrul legal pentru măsurile ce pot fi luate în perioada stării de alertă. Președintele Klaus Iohannis a anunțat deja că nu va prelungi starea de alertă.

Premierul Ludovic Orban a declarat înaintea ședinței de guvern că astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență va anunța impunearea stării de alertă. Pe timpul stării de alertă, românii nu vor mai fi obligați să scrie o declarație pe proprie răspunde de câte ori ies din casă, însă aceasta rămâne obligatorie atunci când dorim să ieșim din oraș.

Se deschis saloanele de înfrumusețare și magazinele cu intrarea direct din stradă

Ieșirea din localitate se poate face pentru deplasări în interes de serviciu, pentru munci agicole, pentru evenimente în familie, pentru drumeții, alpinism sau plimbări cu bicicleta. De la 15 mai, viața românilor revine cât de cât la normal. Se deschid saloanele, cabinetele stomatologice și magazinele care au intrare direct din stradă. Masca de protecție devine însă obligatorie în spațiile publice închise, cât și în mijloacele de transport în comun.