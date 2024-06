Secretul Corneliei Rednic pentru o siluetă perfectă. La ce alimente a renunțat și ce folosește pentru a obține un bronz rapid: „Am slăbit cam 10 kilograme” EXCLUSIV

Cornelia Rednic și-a pus ambiția la încercare și, după o luptă lungă cu kilogramele în plus, a reușit să slăbească 10 kilograme. Cu toate acestea, nici acum nu este pe deplin mulțumită. Artista ne-a oferit un interviu exclusiv și ne-a dezvăluit care este dieta „minune” pe care o ține de ceva timp. Mai mult decât atât, ne-a dat pontul pentru a avea un bronz perfect!

Cornelia Rednic recunoaște că a avut tot timpul probleme cu kilogramele în plus. Astfel, după mai multe încercări de diete, vedeta a găsit soluția salvatoare. Cântăreața ne-a dezvăluit secretul în exclusivitate pentru Playtech Știri:

„Eu sunt mama dietelor, pentru că de-a lungul timpului am avut mereu probleme de greutate, eu nu am fost un copil slăbuț. Așa că, toată viața am avut această problemă, dar nu am înțeles nimic din toate dietele, până în momentul în care mi-am dat seama că trebuie să îmi schimb radical modul de viață.

Vis-a-vis de alimentație, încerc să mănânc altfel, sunt atentă cum asociez alimentele între ele. Sunt atentă să nu mănânc după ora 19, dacă pot, chiar și după ora 17, dar nu reușesc întotdeauna. Fac și proceduri corporale, care sunt foarte utile.

Am slăbit cam 10 kilograme pânâ în momentul de față și îmi mai doresc să slăbesc 4,5 kilograme. Nu îmi doresc să fiu slabă, îmi doresc să fiu armonioasă. Dacă mă simt bine în pielea mea, mă vor plăcea și cei din jurul meu.”, ne-a declarat Cornelia Rednic, în exclusivitate pentru Playtech Știri.