Secretul celor mai longevivi oameni din lume s-a aflat. Cele 4 lucruri pe care trebuie să le faci toată viața, obligatoriu

Dacă v-ați pus vreodată întrebarea care este secretul longevității, răspunsul îl găsiți în îndepărtate Japonie. Okinawa este cunoscută ca o „zonă albastră”. Celebra insulă este casa unora dintre cei mai în vârstă oameni de pe planetă. Secretul nu stă în medicamentele sau alimentele specifice, ci o legătură cu cei dragi.

Sfaturi pentru longevitate de la cei mai în vârstă oameni de pe Pământ

Locuitorii din Okinawa, cunoscută altfel ca „insula nemuritorilor”, sunt mai predispuși să trăiască până la 100 de ani decât în ​​majoritatea celorlalte regiuni ale Japoniei. Insula a fost denumită „zonă albastră”. Okinawa este o zonă în care trăiesc unii dintre cei mai în vârstă din lume și a găzduit peste 1.000 de centenari în ultimii 40 de ani.

Unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva bătrâneții, potrivit celor de la Okinawa Research Center for Longevity Science, este menținerea unui „ikigai”. Este vorba despre o forță motrice personală și sursă de pasiune. Un ikigai se poate manifesta ca o dedicație pentru un anumit hobby sau sub forma unor nepoți de care are grijă un bătrân.

Okinawa și secretul centenarilor

În satul Ogimi, situat în nordul rural al insulei principale din Okinawa, există un mic marker de piatră cu câteva propoziții scrise în japoneză. Aproximativ traduse, s-ar citit:

„La 80 de ani, ești doar un tânăr. La 90 de ani, dacă strămoșii tăi te invită în rai, roagă-i să aștepte până ai 100 de ani – atunci ai putea lua în considerare acest lucru ”.

La ultimul recensământ, 15 dintre cei 3.000 de săteni ai lui Ogimi sunt centenari. Dintre aceștia 171 au peste 90 de ani. Chiar și în Japonia, care are în prezent peste 70.000 de persoane cu vârsta de peste 100 de ani, aceasta este o statistică remarcabilă. Okinawa este unul dintre cele cinci locuri din întreaga lume unde oamenii trăiesc cele mai lungi și mai fericite vieți.

Printre altele se numără Sardinia, Italia, Nicoya, Costa Rica, Ikaria, Grecia și Loma Linda, California. Aceste orașe oferă lecții despre supraviețuirea și prosperarea în perioadele dificile, cum ar fi o pandemie.

Care este secretul locuitorilor din Okinawa

De ce Ogimi și alte părți ale insulei au o istorie de viață lungă? Acest lucru se reduce la trei factori principali. Cei care au cercetat fenomenul vorbesc de dietă, practici sociale și genetică.

„Aproximativ două treimi din longevitate este legată de dietă și de modul de viață, restul este genetică. În general vorbind, aveți nevoie de rapetorul genetic, dacă doriți să ajungeți la sute, nu doar o dietă bună. Nu am analizat dacă Okinawa are sau nu un avantaj genetic față de alte părți ale Japoniei, dar longevitatea există în familiile de aici.”, spune Craig Willcox, profesor de sănătate publică și gerontologie la Universitatea Internațională Okinawa.

Dincolo de genetică, dieta identifică mai ușor modul în care localnicii se deosebesc. Dacă mergeți la un restaurant tipic cu tematică Okinawa din Tokyo sau unul turistic din Okinawa, meniul este plin cu carne de porc. Alcoolul este la fel de puternic regăsit în menu, ca în restul Japoniei.

În ceea ce privește prevenirea cancerului și a bolilor cardiovasculare, dieta din Okinawa oferă mai mult de cinci porții pe zi de fructe și legume și încorporează mai mult pește sănătos pentru inimă decât carne, spune același Craig Willcox.

În Okinawa, locuitorii au grijă unul de celălalt

Viața pe insule este diferită de o mare parte din restul Japoniei. Clima este subtropicală, cu ierni blânde. Locuitorii din Okinawa trăiesc în mijlocul frumuseții pitorești a insulelor și au reputația de a fi mai blândi. Abordarea relaxată a punctualității aici este cunoscută sub numele de „timpul Okinawa”.

Societatea este structurată astfel încât rezidenții mai în vârstă își păstrează scopul sau ikigai în viața lor. Aacest lucru oferă unora din locuitorii din Ogimi un ikigai, meșteșugul local de țesut textile basho-fu, unde curățarea intensivă a fibrelor și bobinarea firului se face de către grupuri de femei mai în vârstă.

Nu este doar o modalitate de a rămâne activ social. Acest principiu oferă țesătorilor o modalitate de a-și suplimenta veniturile și de a contribui la economia satului. Bineînțeles, centrul basho-fu este condus de un tânăr de 98 de ani dintr-o familie plină de centenari, mai spune Craig Willcox.

Concluzia

Iată că există longevitate, bazată pe o dietă sănătoasă, dar cel mai important, pe o gândire sănătoasă și o permanentă preocupare cu lucruri de zi cu zi, și având grijă unii de ceilalți.