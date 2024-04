Secretul celor mai buni cartofi gratinați. Condimentul special care le dă un gust deosebit

Cartoful este acel aliment care nu lipsește niciodată din cămara noastră. Foarte versatile și gustos, este garnitura perfectă pentru piept de pui, carne de vită sau alte preparate. Aflați în rândurile următoare secretul celor mai buni cartofi gratinați și câteva rețete pe care trebuie să le încercați.

Rețetă de cartofi gratinați cu piept de pui

Una dintre cele mai bune mâncăruri de toamnă sunt cartofii gratinați. Dacă îi faceți așa cum trebuie, vor ieși rumeni și foarte gustoși. De asemenea, se fac repede, iar rețetele sunt foarte simple. Iată una pe care o puteți încerca:

Ingrediente:

300 g pantofi

1 fileu de pui

30 g de unt

1 roșie

80 g de cașcaval

1 ou

1 ceapă

2 linguri de smântână sau maioneză, după preferințe

sare și piper după gust

verdeață

alte condimente după gust

Citește și: Ce cartofi sunt buni pentru piure. Detaliul care îţi poate strica imediat preparatul, de asta nu iese cremos

Mod de preparare

Pentru început, curățăm, spălăm și tăiem cartofii în rondele subțiri. Același lucru vom face și cu ceapa, iar carnea se taie în felii medii, după ce o spălăm. Fiecare felie o vom da cu sare, piper și alte condimente alese de dumneavoastră.

Ungem tava de copt cu unt, după care punem un strat de ceapă, apoi unul de cartofi. Deasupra cartofilor pune carnea frăgezită într-un strat, iar tava se acoperă cu o folie de aluminiu și se dă la cuptorul preîncălzit la temperatura de 180 de grade Celsius pentru circa 20-25 de minute.

Între timp putem prepara sosul. Într-un bol, adăugăm roșia tăiată mărunt, oul, cașcavalul dat prin răzătoare și verdeața tocată. Adăugăm sare și piper, iar după punem smântâna. Amestecăm bine toate ingredientele până obținem sosul.

După ce au trecut cele 20-25 de minute, îndepărtam folia de aluminiu și mai dăm la cuptor pentru încă aproximativ 10-15 minute. Cartofii gratinați cu piept de pui sunt gata. Poftă bună!

Secretul celor mai buni cartofi gratinați

Secretul celor mai buni cartofi gratinați stă în alegerea acestora. Cei mai buni bucătari spun că este bine să alegem cartofii roșii, cei pe care putem să-i fierbem în coajă. De asemenea, trebuie să puneți mereu destulă sare în apa în care cartofii sunt fierți.

Folosiți o brânză un pic mai sărată pentru ca gustul preparatului să fie mai intens. Dacă folosiți cașcaval, acesta nu este foarte sărat. Mai mult de atât, brânzeturile sunt o sursă foarte bună de proteine.

Smântâna pe care o alegeți este, de asemenea, foarte importantă. Este indicat să alegeți una cu cel puțin 20% grăsime. Nu uitați să ungeți cu unt vasul în care coaceți preparatul, pentru a nu se lipi și pentru a da un plus de savoare. Ca și condimente, puteți folosi cimbru, rozmarin, oregano sau nucșoară.

Citește și: Secretul cartofilor gratinați. Ce să faci cu ei înainte să-i pui în cuptor

Beneficiile consumului de cartofi

Cartoful este un aliment popular și versatil din bucătăria noastră. Este o sursă importantă de energie datorită conținutului ridicat de carbohidrați. Au în jur de 17 grame de carbohidrați per 100 de grame.

Cartofii sunt o sursă extraordinară de vitamine și minerale, mai ales vitamina C, vitamina B6, vitamina C, magneziu și potasiu. Vitamina C ajută la întărirea sistemului imunitar și la formarea colagenului.

Vitamina B6 din cartofi contribuie la metabolismul proteinelor și la producția de hemoglobină, în timp ce potasiul și magneziul sunt esențiali pentru sănătatea inimii și a sistemului nervos.