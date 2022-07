Secretul care o ajută pe Loredana Groza să nu îmbătrânească. Nu are nicio legătură cu operațiile estetice

Loredana Groza a dezvăluit unul dintre secretele la care apelează pentru a se menține în formă. Deși este în vârstă de 52 de ani, corpul artistei nu îi trădează vârsta. Celebra cântăreață a întors privirile de fiecare dată când a performat pe scenă, dar nu numai. Atunci când a început să cânte în public, a descoperit un secret la care nu a renunțat nici în ziua de astăzi. Află care este secretul frumuseții Loredanei Groza care, în ciuda speculațiilor, nu are nicio legătură cu operațiile estetice.

Loredana Groza, adevărul despre chipul ei. Primul și cel mai important lucru atunci când vine vorba despre frumusețe are legătură cu îngrijirea tenului, potrivit Loredanei Groza. Mult îndrăgita artistă din țara noastră a închis toate gurile rele, după ce a dezvăluit că nu are nicio operație estetică, ci doar este atentă să își mențină nivelul de hidratare al tenului.

„Important e să te hidratezi. Și să te demachiezi – în fiecare seară. Este prima lecție pe care am învățat-o din momentul în care am apărut pe scenă și am început să folosesc fardurile”, a dezvăluit Loredana Groza, într-un interviu citat de cancan.ro.