Secretul biscuiților gata în 7 minute. Rețeta asta e genială, merg de minune în Postul Paștelui

Care este secretul biscuiților care se fac în numai 7 minute. Este o rețetă de-a dreptul genială, mai ales pentru Postul Paștelui.

Secretul biscuiților gata în 7 minute

Unde mai pui că acești biscuți sunt extrem de aromați, ușori și crocanți. Se coc în numai șapte minute, dar și aluatul se pregătește destul de repede și nu conține ou și produse lactate. Acești biscuiți făcuți în casă sunt moi câtă vreme sunt fierbinți, iar după ce se răcesc, aceștia devin crocanți și foarte gustoși.

Această rețetă este numai bună pentru întreaga familie, pentru oaspeții care apar pe nepregătite și pentru Postul Paștelui. Dacă v-am dat toate motivele să îi încercați, acum să vă spunem și care sunt ingredientele și modul de preparare.

Ingrediente biscuiți de Post pentru 28 de biscuiți

200 gr de făină;

100 gr de zahăr;

40 gr de miere;

un sfert linguriță de sare;

45 gr de ulei;

50 gr de apă;

o jumătate linguriță de bicarbonat de sodiu;

condimente (scorțișoară, ghimbir, nucșoară) – după gust.

Mod de preparare biscuiți de Post

Mai întâi luați o crăticioară, unde se amestecă zahărul cu apă și cu miere. Crăticioara se pune la foc mediu și se înfierbântă compoziția vreme de două minute, până se formează o spumă. Apoi, se ia cratița de pe foc, se lasă spuma, se adaugă sare, bicarbonat, și se amestecă din nou cu telul.

De precizat este bicarbonatul de sodiu se stinge cu miere și formează o spumă, dacă mierea este naturală. După acestea, se transferă amestecul fierbinte într-un vas, se adaugă ulei, se amestecă, se cerne jumătate de făină combinată cu condimente și se amestecă cu spatula.

Se cerne apoi făina rămasă și se frământă aluatul cald cu mâinile. Textura sa seamănă mult cu plastilina. Se presară apoi făina cu aluatul, se întinde în strat subțire și se taie cercuri cu un pahar mic. Se așază biscuiții pe tava tapetată cu hârtie de copt, păstrând distanța între ei, și se coc la cuptorul preîncălzit la 200 de grade C, vreme de 7 minute.

Biscuiții capătă o culoare minunată. Se scot și se lasă la răcit pe o suprafață netedă.

Despre miere

Mierea are numeroase substanțe nutritive, fiind potrivită pentru multe categorii de consumatori, de la copii la persoane în vârstă. Mierea este un îndulcitor natural, care are substanțe bune pentru organism. O porție de 100 de grame de miere de albine are aproximativ 300 de calorii și:

Carbohidrați – 82 g (fibre si zahar);

Proteine – 0,3 g;

Potasiu – 52 mg;

Calciu – 6 mg;

Magneziu – 2 mg;

Vitamina C – 0,5 mg;

Sodiu – 4 mg;

Fier – 0,4 mg.