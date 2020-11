Secretul Anamariei Prodan s-a aflat: impresara nu are datorii și nu își face, niciodată. Cât despre familie, o fată o are în America, alta e în Milano, iar soțul și fiul cel mic locuiesc în Dubai. Și la vreme de pandemie, Anamaria Prodan face naveta între cele trei continente și nu se teme să călătorească pentru a-i îmbrățișa pe cei dragi. Chiar dacă virusul ucigaș a afectat lumea fotbalului și transferurile, impresara are bani strânși pentru alte trei vieți. Cât despre zvonurile privind divorțul de Laurențiu Reghecampf, Prodanca a menționat pentru Impact.ro că totul e doar o bârfă.

Secretul Anamariei Prodan s-a aflat – nu are datorii

Cum e viața în pandemie pentru familia Prodan-Reghecampf? Cât stați la Dubai, cât în România? Nu vă e frică să călătoriți?

Viața în familia Prodan-Reghecampf este una spectaculoasă, plină de evenimente secundă de secundă, plină de dragoste, de respect, de înțelegere și de iubire. Stăm și în Dubai, și în România, și în America, și în Italia, pentru că așa sunt împrăștiați toți copiii noștri. Eu sunt singurul membru al familiei care colindă enorm, între toți copiii. Laur stă cu băieții în Dubai, este un bărbat cum puțini se nasc în lumea asta, le este și mamă și tată când plec. La fel încerc să le fiu și eu fetelor, cu Sarah este mai greu, ea este în America și este mult mai greu să ne vedem în perioada asta. Nu mi-e frică să merg cu avionul, este cel mai sigur mijloc de transport din punctul meu de vedere. Pentru noi, la ce stil de viață avem și la ce distanțe colindăm, este vital. În izolare a fost 90 % perfect, având în vedere că toți copiii s-au strâns în Dubai, mai puțin Sarah, care nu a mai apucat să ajungă pentru că se închiseseră granițele. Nu am mai putut sub nici o formă s-o aduc. A fost un moment unic pentru că trei luni de zile am stat zi de zi toți, ne-am redescoperit și ne-am adus de fiecare moment frumos al vieții noastre.

Ce fac fetele? Sarah a avut o operație dificilă la picior.

Fetele mele sunt cap de serie, m-au moștenit și pe mine și pe tatăl lor. Excelează în ceea ce și-au ales: Sarah, în baschet, Rebeca, în fashion design. Rebeca este la Milano, termină Universitatea Marangoni, Sarah este studentă în America, face baschet de performanță. A trecut cu bine peste operație, a fost un moment de cumpănă în carieră. Se întâmplă la sportivi. Dar, cu multă muncă, a revenit mai bine. Bebe face fotbal și este chiar foarte bun. Luca, băiatul lui Laur, vrea să facă psihologie. Pe pandemie, noi suntem aceiași, cu o viață tumultoasă de familie. Eu cred că lumea în România s-a obișnuit cu familia Prodan-Reghecampf.

Cum vă protejați de virus? Ești pro sau anti-mască?

Sunt un om normal care poartă mască, nu neapărat că mă supun unor reguli, pentru că niciodată nu am suportat regulile, dar cred că este important să ne protejăm pe noi, să-i protejăm pe alții, să ne protejăm copiii și bătrânii.

Ai declarat că ai bani cât să trăiești trei vieți, v-a afectat bugetul pandemia?

Nu m-a afectat, atâta doar că nu au mai fost transferuri, dar se va deschide și partea de transferuri. În rest, eu nu am datorii sau credite luate de la bănci. Asta e o chestie pe care am învățat-o de la părinții mei, să nu fiu datoare la nimeni, nici la bănci. Sunt pe picioarele mele, pe banii mei, nu pe banii altora.