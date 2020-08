Secretul a ieșit la iveală! Ce s-a văzut pe corpul Adelinei Pestrițu, când a stat la plajă

Vara se sfârșește, iar odată cu ea și expunerea la soare pe Litoral, unde vedetele au fost ”vânate” de fotoreporteri. Toate cele care au semnat condica și pe la Mamaia au fost analizate din cap până în picioare, de la operații estetice la accesorii de lux. Surprinse în diferite ipostaze, divele, majoritatea, au strălucit.

Adelina Pestrițu, corp fără greșeală. Bruneta a fost surpriza de la plajă

Adelina Pestrițu (33 de ani) reușește în continuare să țină departe celulita și vergeturile. Însă, pentru o astfel de înfățișare, bruneta nu stă cu mâinile în sân. De exemplu, înainte și după naștere mergea la sală cu regularitate. După ce a devenit mămică a ținut și un regim, vestit pe Internet, ”Somodieta”, dar a recurs și la câteva tratamente non-invazive. Iar, pe lângă partea genetică de care se bucură, vedeta face ozonoterapie.

„Acum sunt tanara, dar deja a inceput sa apara celulita i trebuie sa iau masuri. Daca scap de celulita prin ozonoterapie, o sa mananc si mai mult ca doar o viata am”, spunea Adelina Pestrițu în 2011.

De asemenea, aceasta nu a renunțat la masaje corporale nici pe parcursul sarcinii, lucru care o ajută: „O altă varianta la îndemână o reprezintă masajele corporale. Personal, am mers de 2 sau 3 ori pe săptămână la masaj. Pe lângă funcția de relaxare, vă asigură și o formă excelentă de hidratare, dau elasticitate pielii și astfel pregătiți pielea ușor-ușor pentru ce urmează. Chiar dacă există femei care nu dau prea multă importanță acestui aspect, sunt de părere că o piele sănătoasă trebuie îngrijită cu multă atenție”.

Dieta cu care a slăbit 14 kg în 3 luni

„Somodieta este dieta pe care am inventat-o fix de nevoie, după o perioadă de 9 luni în care am acumulat 14 kilograme. Sunt o fire ambiţioasă şi îmi doresc să se întâmple totul bătând din palme. Mă tot gândeam ce dietă să ţin. Am tot căutat pe internet, dar nimic nu m-a satisfăcut. Şi am zis aşa: dacă vreau să slăbesc, trebuie să aleg din tot meniul meu, un aliment pe care îl pot consuma zilnic, până slăbesc.

De ce zilnic? Pentru că ştiu de foarte mult timp că organismul nu mai răspunde atunci când îi dai acelaşi meniu. Nu-şi mai face rezerve pe coapsele noastre. Astfel, pentru că-mi place foarte mult somonul, m-am hotărât să încep un regim împotriva kilogramelor, bazat în mare parte pe somon”, a explicat Adelina pentru Avantaje.ro

Mic Dejun: 2 felii de pâine prăjită cu unt şi somon fume, avocado, un măr verde, cafea cu lapte şi zahăr brun.

Prânz: supă de legume sau supă cu tăiţei sau găluşte.

Cină: somon la abur/grătar/cuptor cu salată verde şi broccoli.