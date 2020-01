Secretele din trecutul Gabrielei Cristea. De ce a refuzat să se împace cu părinții ei

Gabriela Cristea, prezentatoarea emisiunii ”Like a Star” de la Antena Stars, nu a avut parte de o familie care să o susțină în toate sau să îi fie aproape la greu. Tensiunile dintre ea și tatăl ei există și în prezent. De ce a refuzat o împăcare?

În urmă cu câțiva ani, între Gabriela Cristea și tatăl ei, Eugeniu Cristea, au existat mai multe conflicte, iar de atunci relația lor s-a răcit. Totul a fost iremediabil, căci nici până în ziua de astăzi tatăl ei nu și-a văzut nepoatele. Din declarațiile mătușii vedetei, părinții Gabrielei nu au fost de acord cu alegerea ei de a lucra în televiziune, iar situația neplăcută a escaladat rapid după ce a plecat la mare fără să îi anunțe.

După acest episod, tatăl ei a încuiat-o în cameră și a lovit-o. Gabriela Cristea a sărit pe geam, a plecat și nu a mai vrut să se întoarcă acasă. Din povestirile mătușii sale, a dormit vreo două săptămâni în televiziune, apoi Bogdan a luat-o acasă la el.

„Tatal ei a incuiat-o in dormitor, a luat-o de par, i-a tras doua palme. Gabi a sarit pe geam si plecat. Nu a mai vrut sa se intoarca acasa. A dormit vreo 2 saptmani in televiziune. Bogdan a luat-o acasa la el. Mama lui a facut un soc si la vreo saptamana o suna pe sora mea ca Gabi nu stie sa calce, ca ii intra parul in mancare. Intr-o seara i-a sunat pe parintii lui Gabi sa le spuna ca a vrut sa ii dea cu securea in cap, dar cand a vazut-o ca doarme ca un ingeras nu i-a mai dat”, a complatat mătușa vedetei TV.