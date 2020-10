Secretele de la Ferma 2020 s-au aflat! Ce țin producătorii non-stop pe margine și cine face jocurile

Află cine ”scornește” toate acele probe haioase și dure pe care le vezi săptămânal la ”Ferma”. Orășeni vs. săteni” (Pro TV). Cum sunt acestea pregătite și cine le testează înainte de a ajunge la vedete.

Secretele de la Ferma 2020 s-au aflat!

Duelurile și probele de care trebuie să treacă vedetele la emisiunea în cadrul emisiunii nu sunt deloc alese la întâmplare, de persoane ”cu imaginație”. Ele au în spate ore multe de muncă și sunt testate, astfel încât să nu fie riscuri de accidentare. De altfel, cel responsabil cu toate acestea este Mihai Alecu, în vârstă de 32 de ani, un producători de jocuri care a început totul din pasiune.

„Fac parte din echipa show-ului Ferma încă de la început. În primii ani am fost în echipa de producție, dar în paralel mă implicam în partea de jocuri și astfel am început să învăț. De doi ani colaborez și cu firme din străinătate, ca freelancer”, a povestit Mihai Alecu pentru Click!. Acesta ajuns să lucreze în 8 țări și 30 de orașe, printre care și Dubai.

„Am lucrat la cel mai mare traseu de obstacole din lume, care în acest moment este în construcție în Dubai. Dar în acest an am revenit în țară special pentru Ferma, unde de această dată am un rol dedicat în întregime producerii de jocuri. Funcția mea se cheamă Game Producer: eu inventez tot ce înseamnă probe, jocuri, dueluri în emisiune și coordonez echipa care se ocupă de ele”, a mai explicat el pentru sursa citată. Tot el a dezvăluit și ce secrete nu se văd pe micul ecran.

Mihai Alecu, ”inventatorul” jocurilor

Mihai Alecu, cel care „inventează” duelurile, coordonează și o echipă formată din 5 băieți. Aceștia confecționează toate materiale de care e nevoie în cadrul probei, amenajează decorul și creează trasee.

Înainte de a ajunge la vedetele din Fermă, absolut toate jocurile sunt verificate amănunțit, producătorul fiind atent la detalii, pentru a preveni eventuale accidente și ca să nu pună în pericol siguranța concurenților. Cum aceștia nu sunt sportivi de performanță și nu au pregătire fizică deosebită, testările se fac de oameni obișnuiți din echipă: reporteri, analist financiar, o asistentă personală a unui director etc. Toate astea după ce în primă etapă probele sunt testate de Mihai Alecu în persoană și de ehipa lui.

De la idee la practică trec cam 24-36 de ore. În acest timp, se concepe și proba, se stabilește necesarul de materiale, se achiziționează, se montează și apoi se testează exercițiul.

De asemenea, la fiecare duel, o echipă de prim-ajutor formată din asistent medical și ambulanță, ori medic și ambulanță se află în zonă, fiind gata să intervină la nevoie, putând asigura toate situațiile neprevăzute, de la căzături și mici lovituri, până la eventuale atacuri de panică.

De altfel, pentru duelurile de fermier șef, organizatorii au la dispoziție două variante de probe (una pentru concurenții de același sex și una dacă sunt fată și băiat). Se află proba aleasă după desemnarea concurenților, iar din acel moment, echipa emisiunii mai are la dispoziție doar 30 de minute pentru a pregăti decorul.