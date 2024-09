Sebastian Dobrincu s-a răsfățat cu un cadou de aproape jumătate de milion de euro de ziua lui: „Am avut o revelație”

Sebastian Dobrincu și-a făcut un cadou spectaculos de ziua lui, investind jumătate de milion de euro într-un Ferrari. Născut pe 30 august 1998, tânărul milionar a împlinit 26 de ani și s-a răsfățat cu un Ferrari 812 Superfast, considerat unul dintre cele mai rapide modele din istoria brandului.

Mașina poate atinge 100 km/h în doar 2,9 secunde și 200 km/h în 7,9 secunde, având un consum mediu de aproximativ 15 litri la 100 de kilometri. În funcție de opțiuni, prețul acestui bolid poate urca până la 450.000 de euro.

Sebastian, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, și-a construit o carieră de succes în IT încă din adolescență. A ajuns să trăiască viața la care mulți doar visează, iar noul Ferrari adaugă un plus de strălucire stilului său de viață.

O vacanță petrecută 10 zile la același hotel, va părea mai scurtă și mai plictisitoare decât una la 2 hoteluri diferite, câte 5 zile. Rutina își are rolul ei în contexte în care consecvența face diferența — carieră, antrenamente, învățat, etc. — dar nu și în timpul liber.

Azi e ziua mea. 26 de ani. Tânăr, dar mă simt bătrân. Viața mea s-a schimbat acum câteva zile când am avut o revelație — că am trecut de jumătatea vieții.

View this post on Instagram

Deși astăzi este un antreprenor de succes, povestea sa a avut un început dificil. În ultimul an de liceu, Sebastian a fost exmatriculat chiar înainte de examenul de bacalaureat. În timp ce jongla între propria afacere și școală, nu mai putea participa la olimpiade, așa cum o făcea în trecut, și a ajuns să fie invitat să-l întâlnească pe Mark Zuckerberg și alte personalități importante din IT.

„Până în clasa a 12-a am participat la olimpiade, avusesem mai multe joburi în industria de IT, de software, câștigasem primii bani de la vârsta de 11 ani. Când eram în liceu, perioada a 11-a, a 12-a am început să am primul job la birou și bineînțeles, să echilibrez un job unde trebuie să fiu fizic prezent cu școala, cu temele, cu pregătirea pentru olimpiade, care pentru cei care nu știu vorbim de până la zece ore pe zi…” a povestit Sebastian despre parcursul său.