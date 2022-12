Se vând conserve cu excremente de urs în România. Incredibil câți bani costă

În contextul crizei financiare cauzată de mai mulți factori, oamenii încearcă să scoată bani din piatră seacă. Astfel, o firmă din Covasna produce și vinde conserve cu excremente de urs în România. Incredibil câți bani costă o astfel de conservă.

O firmă din Covasna produce și comercializează conserve cu excremente de urs în România. Conservele sunt vândute în județele Covasna și Harghita.

Cei care produc aceste conserve sun cunoscuți și pentru producerea berii şi chipsurilor „Csíki Sör” şi „Csíki Csipsz”. Prețul unei conserve este de 40 de lei.

Conservele cu „Urme de urs”, așa cum sunt denumite, conțin 30 de grame de conţinut, iar firma care o produce garantează că excrementele sunt autentic-secuieşti.

OPC a intrat pe fir, însă anunță că produsul nu poate fi scos de la vânzare, pentru că pe etichetă scrie că nu este destinat consumului de către om.

„Se vinde la noi în judeţ, am găsit la Târgu Secuiesc, într-un bar care are franciza celor de la Lixid Project, cei care fac berea Csíki Sör şi chipsurile cu aceeaşi denumire.

De asemenea, eticheta conservelor cu excremente, conține un avertisment. Acesta arată că produsul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

„Eu am rămas perplex când am văzut conserva, are 30 de grame, e o bucăţică mică înăuntru, e uşoară, dar nu mi-a venit să cred. Dacă are avertismentul, nu avem ce să facem nu este produs comestibil, se pare că ar fi suvenir”, a mai spus Horia Miron Constantinescu.