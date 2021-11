Se schimbă vârsta de pensionare în România?! Anunțul încâlcit al noului ministru

Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare din România? Un anunț făcut recent de noul ministru a lăsat românii cu multe semne de întrebare. Se va schimba sau nu ceva în dreptul vârstei la care oamenii se pot bucura de indemnizația de la stat?

Ministrul Muncii a făcut un anunț în cursul zilei de vineri ce i-a debusolat pe mulți dintre români. Bărbații pot să iasă la pensie la 65 de ani, iar femeile la 61 de ani, arată noile declarații ale lui Marius Budăi. De asemenea, oficialii au avut discuții și despre ridicarea acestor praguri.

Ministrul vine cu asigurări pentru cetățeni în privința vârstei de pensionare care nu va crește, cel puțin în mandatul său. El a mai subliniat că Guvernul a început să accepte ca angajații să iasă de la locurile de muncă ‘cu picioarele înainte’.

Budăi a mai explicat că speranța de viață sănătoasă în România este în jur de 60 de ani, astfel subliniază că nu ia în calcul să oblige oamenii să iasă la pensie mai târziu.

„Exclus să crească vârsta de pensionare atât timp cât voi fi ministru. Am explicat foarte clar şi am asumat şi în guvernarea trecută o scrisoare către Comisia Europeană în care am explicat Comisiei că noi în România trebuie întâi să ridicăm speranţa de viaţă şi abia apoi să ne gândim la o eventuală creştere a vârstei de pensionare.

Speranţa de viaţă pentru bărbaţi este de 70 de ani şi 6 luni. Speranţa de viaţă sănătoasă este în jur de 59-60 de ani. Păi nu putem să spunem că noi scoatem oamenii la pensie cu picioarele înainte din producţie, din birouri şi de acolo de unde lucrează”, a declarat Marius Budăi, potrivit Agerpres.